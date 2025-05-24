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Дома с террасой в Общине Будва, Черногория

Будва
284
Петровац
85
Бечичи
75
Свети-Стефан
61
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83 объекта найдено
Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
Великолепная 3-ех этажная вилла с потрясающим видом на море в Режевичах! Идеальное место для…
$732,159
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Вилла 8 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 8 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи. Этот…
$3,80 млн
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Две роскошные виллы, каждая из которых площадью 600 м2, будут построены в самой дорогой и пр…
Цена по запросу
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Вилла в Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Абсолютно новая вилла в поселке Ивановичи курортного района Бечичи, откуда открывается панор…
$571,111
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Дом 4 спальни в Бечичи, Черногория
Дом 4 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 337 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новый трёхэтажный дом с четырьмя спальнями Расстояние до …
$481,613
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 438 м²
К продаже предлагается современная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Новая вилла…
$1,14 млн
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Таунхаус в Blizikuce, Черногория
Таунхаус
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
🔥HOT PRICE!🔥 таунхаус в Близикуче с прямым видом на море 🌊 🔐Объект готов! Современный тау…
$719,139
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Дом 7 комнат в Boreti, Черногория
Дом 7 комнат
Boreti, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Количество этажей 3
ID-2036 Просторный трехэтажный дом с подземным гаражом в Бечичи Предлагаем к продаже п…
$468,428
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Площадь 220 м²
4 таунхауса в 1 корпусе. Площадь от 220 м2 до 224 м2 от 670 000 €.  Удобства: 3 этажа + м…
$694,887
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Срочная продажа эксклюзивной виллы в Режевичах, общей площадью 434м2 на участке 654м2. Эта в…
$815,834
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Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$245,813
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Дом 4 комнаты в Пржно, Черногория
Дом 4 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Структура виллы: Цокольный этаж: 2 гаражных места, техническое помещение, прачечная, 2 сауны…
$1,25 млн
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$200,377
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Вилла 5 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в закрытом комплексе на побережье Будванской Ривьеры, в городке …
$2,44 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$729,820
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Структура виллы: 3 этажа. 1 этаж: кухня, гостиная, санузел 2 этаж: 2 спальни, 1 санузел, 2 т…
$570,430
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Дом 4 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Великолепная четырех этажная вилла, в средневековом стиле, в 80 метрах от пляжа. Построена в…
$612,646
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Дом 3 спальни в Boreti, Черногория
Дом 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Площадь 470 м²
Общая площадь: 170.00 m2 Спальни: 3 Ванные: 3 Гостиная: 1 Участок (m2): : 236.00 m2 Бассейн …
$596,942
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Дом 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Структура виллы: Кухня гостиная, 3 спальни, 4 ванных, терраса. Удобства: Новая вилла. Бас…
$1,13 млн
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$519,800
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 5 комнат в Петровац, Черногория
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Структура виллы (готовые фасады, черновая отделка): Площадь дома: 230м2 Площадь участка: 400…
$892,585
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GATE Realty
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Эксклюзивная 3-х этажная вилла, всего в 200 метрах от променадной зоны города Будва и моря. …
$1,82 млн
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Каменная вилла с историей в Режевичи. Площадь виллы 197м2 и состоит из двух этажей. На перво…
$518,153
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Уникальная недвижимость в поселке Видиковац, вблизи Будвы с панорамным видом на море, остров…
$623,030
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Вилла в Radenovici, Черногория
Вилла
Radenovici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Located in the scenic village of Tudorovići, just minutes from Sveti Stefan and the Budva Ri…
$885,708
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First Realty
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Дом 4 комнаты в Бечичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$653,337
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GATE Realty
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Вилла 7 комнат в Будва, Черногория
Вилла 7 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 011 м²
Количество этажей 4
ID-1756 Продаются две роскошные виллы с панорамным видом на море в Будве, район Лази …
$2,70 млн
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Peters Group Real Estate
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$206,778
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
ID-1737 Продается вилла в закрытом клубном комплексе на полуострове Zavala, Будва Пред…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Radenovici, Черногория
Вилла
Radenovici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
К продаже предлагается шикарная вилла в Будве, Близикуче с потрясающим видом на Свети Стефан…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Общине Будва

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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