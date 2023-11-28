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463 объекта найдено
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Дом 4 спальни
Будва, Черногория
4
5
306 м²
Дом имеет три уровня. На первом этаже есть просторная кухня со столовой, гостиной, ванной ко…
€320,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268751122
office@leoestate.com
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свети-Стефан, Черногория
7
5
390 м²
Одна из лучших вилл на побережье. Уникальное предложение – дом, спроектированный и построенн…
€1,85 млн
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Vito Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
+38269855586
+38269233141
my2ndhome.mne@gmail.com
Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Buljarica, Черногория
5
3
141 м²
Место: поселок Булярица. Двухэтажный дом 141м2 + участок 288м2. 1 этаж: 2 кухни, 2 спальни,…
€140,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Español, Italiano
+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Дом 4 комнаты
Buljarica, Черногория
4
195 м²
Дом расположен в Булярице, в 1 км от отличного песчаного пляжа. Площадь дома 195 м2 Площадь…
€158,000
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Дом 3 спальни
Marovici, Черногория
3
180 м²
Двухэтажная вилла с видом на море. Есть теплые полы, кондиционер, а также в зимний перио…
€520,000
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Español, Italiano
+38269616664
tesseris.monte@gmail.com
Дом 1 ванная
Бечичи, Черногория
1
33 м²
В Бечичи, вблизи магазина ”Идея”, предлагается к продаже уютная студия, расположенная всего …
€75,000
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Вилла 8 спален
Будва, Черногория
8
5
518 м²
Представьте, что вы открываете ворота этого уникального объекта, и перед вами раскрывается н…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
5
4
300 м²
К продаже представлена эксклюзивная вилла класса люкс, расположенная в престижном поселке Ск…
€1,60 млн
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Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
3
2
160 м²
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
€550,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Español, Italiano
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
3
2
112 м²
Продается дом в Режевичи, расположенный в живописном и спокойном районе. Ближайший пляж Пера…
€360,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Español, Italiano
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
3
3
550 м²
Elegant and spacious Villa is made with famous white stone from Brac. It has 2 levels: On t…
€2,80 млн
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268751122
office@leoestate.com
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
3
3
468 м²
Rustic Villa with Seaview and Pool is completely made from stone. It has rustic unique desig…
€780,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268751122
office@leoestate.com
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
3
2
112 м²
Продается дом в Режевичи, расположенный в живописном и спокойном районе. Ближайший пляж Пера…
€360,000
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Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Español, Italiano
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 2 спальни
Будва, Черногория
2
190 м²
Эта эксклюзивная вилла в Пржно — настоящее воплощение прибрежной жизни, построенная полность…
€1,000,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Español, Italiano
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла
Будва, Черногория
321 м²
900 000 - 1 320 000 € На продаже две великолепные виллы, с изысканным дизайном и непревз…
€900,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Español, Italiano
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Дом 5 спален
Buljarica, Черногория
5
245 м²
NUM 4733 Two houses with a perfect view of the sea. Both new ones were built: one complete…
€520,000
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Вилла 3 спальни
Blizikuce, Черногория
3
250 м²
NUM 5657 Villa with pool for sale in Blizikuće. The villa has an area of 250 m2 + aux…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты
Buljarica, Черногория
4
140 м²
Дом расположен в 1,5 км от песчаного пляжа Булярица, на ровном участке Площадь 140 м2 Площад…
€150,000
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Дом 4 комнаты
Будва, Черногория
4
100 м²
Аутентичный каменный дом в самом центре Старого города Будвы Площадь дома 100 м2 Площадь уч…
€735,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
8
5
550 м²
4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
7
6
550 м²
Эта роскошная вилла в Черногории, расположенная на берегу потрясающего Адриатического моря, …
€3,50 млн
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Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Rijeka-Rezevici, Черногория
6
5
550 м²
Эта роскошная вилла в Черногории, расположенная на берегу потрясающего Адриатического моря, …
€3,50 млн
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Таунхаус 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Rijeka-Rezevici, Черногория
4
220 м²
Описание Будванскаяривьера, район Режевичи. Новые таунхаусы с четырьмя спальнями, распол…
€500,000
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Дом 1 спальня
Станишичи, Черногория
1
131 м²
NUM 5514 Modern house in Stanisici, near the town of Budva. The area of the house is …
€170,000
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Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3
3
250 м²
Вилла в поселке Близикуче: Роскошное проживание на Черногорском побережье Расположение: Нед…
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
5
3
220 м²
4/4
Таунхаус в новом комплексе на Будванской ривьере, в живописном месте Режевичи рядом с…
€550,000
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Дом 5 спален
Blizikuce, Черногория
5
280 м²
NUM 5549 House for sale in Tudorovica. The distance to the city of Budva is 13 km. Th…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3
322 м²
NUM 5577 For sale are two magnificent villas, with exquisite design and unrivaled views o…
€900,000
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Дом 5 комнат
Будва, Черногория
5
217 м²
Семейный двухэтажный дом с бассейном в Будве, район Подострог, выше монастыря Подмайне. Площ…
€320,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
5
4
230 м²
3
Продажа – Отличное расположение домов на первой линии моря. Дом площадью 230м2. 4 спальни,…
€2,10 млн
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Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория
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