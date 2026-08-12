Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Общине Будва, Черногория

;
Будва
226
Katun Rezevici
46
Свети-Стефан
46
Петровац
39
Показать больше
576 объектов найдено
Таунхаус в Rijeka Rezevici, Черногория
TOP TOP
Таунхаус
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$840,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Будва, Черногория
Дом 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Редкая возможность приобрести частный дом на набережной в Будве, откуда открывается захватыв…
$5,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Вилла в Kamenovo, Черногория
Вилла
Kamenovo, Черногория
Количество спален 3
Роскошная вилла на продажу в Каменово – идеальное сочетание элегантности, качества и конфиде…
$1,50 млн
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
| 170 м² | 3 спальни | 3 санузла | 3 этажа | бассейн | парковка | закрытый комплекс | Про…
$380,535
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Внедрение шедевра дизайна и мастерства — архитектурно изящного объекта, созданного Atelier d…
$7,86 млн
Оставить заявку
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 632 м²
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
$2,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Количество этажей 3
D4-421. Роскошное поместье в Будве Продается роскошное поместье в Будве с великолепным видом…
$583,098
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
Вилла расположена на краю поросшей соснами, каменистой гряды, возвышающейся над, пожалуй, са…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Представляем к продаже современный дом площадью 200 кв. м, расположенный на участке 450 кв. …
$569,758
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу в Медитеранском стиле, расположенную в элитном …
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
| 230 м² | участок 400 м² | 4 спальни | 4 ванные комнаты | инфинити-бассейн 7×5 м | паркинг …
$1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Дом в Будва, Черногория
Дом
Будва, Черногория
5685 м² | Строительство 7 объектов | В продаже — крупный участок земли с панорамным видом…
$924,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
МестонахождениеЭта вилла расположена в муниципалитете Будвы, всего в 3 км от центра Будвы. П…
$798,009
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Katun Rezevici, Черногория
Дом 4 комнаты
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
D4-426. Таунхаус в Резевичи с панорамным видом на мореПродается городской дом с панорамным в…
$548,798
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Дом площадью 105 м² расположен на участке 353 м² на тихой улице, недалеко от центра Петровац…
$255,794
Оставить заявку
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Новая вилла с бассейном и с 4 спальнями Расстояние до моря 300м Вид на море Площадь 480 кв.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 спальни в Rijeka Rezevici, Черногория
Дом 3 спальни
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Недорого хороший дом с видом на море на Будванской ривьере, Режевичи. Площадь дома: 150 кв.м…
$373,069
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Дом 13 спален в Boreti, Черногория
Дом 13 спален
Boreti, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Большой дом с апартаментами, предназначенными под сдачу. Всего в доме 8 однокомнатных апарта…
$534,189
Оставить заявку
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Предлагаем к продаже одну из 2 вилл с бассейном или весь комплекс в самом сердце Будвы с пан…
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла 13 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 13 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 13
Площадь 774 м²
Количество этажей 4
К продаже четырехэтажная вилла площадью 774 м2 на первой линии, в 10 метрах от моря с видом …
$6,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Вилла в Пржно, Черногория
Вилла
Пржно, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Этаж 3
Откройте для себя идеальное убежище в этой великолепной вилле в средиземноморском стиле, рас…
$1,28 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Тихая зеленая зона над Свети Стефан предлагает вид на море и горы. Идеально подходит для жиз…
$1,33 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mbroker
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Дом 2 спальни в Boreti, Черногория
Дом 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Новый пентхаус с видом на море и паркингом в Бечичию 2 спальни 2 санузла и 2 паркинг-места.…
$526,576
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Buljarica, Черногория
Вилла
Buljarica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
Этаж 3
Роскошная вилла продается в живописном районе Бульярика, Будва. Этот великолепный трехэтажны…
$581,312
Оставить заявку
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Доступна для продажи исключительная, недавно построенная вилла, расположенная в престижном р…
$1,28 млн
Оставить заявку
Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$221,134
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Приевор, Черногория
Вилла 9 комнат
Приевор, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
🌅 Вилла с Бассейном в Приеворе, Будва ID-666 Редкое предложение на рынке недвижимости …
$740,415
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Бечичи, Черногория
Дом 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Предлагаем на продажу дом с двумя квартирами в городе Бечичи, с видом на горы. Дом находится…
$287,816
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
| 230 м² | участок 400 м² | 4 спальни | 4 ванные | инфинити бассейн | паркинг | панорамный в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Boreti, Черногория
Вилла 5 комнат
Boreti, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 495 м²
Количество этажей 4
Предлагаем к продаже просторную виллу, расположенную в районе Ивановичи, Бечичи — на возвыше…
$980,166
Оставить заявку

Типы недвижимости в Общине Будва

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти