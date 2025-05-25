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Дома с видом на горы в Общине Будва, Черногория

Будва
284
Петровац
85
Бечичи
75
Свети-Стефан
61
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58 объектов найдено
Дом 3 спальни в Rijeka Rezevici, Черногория
Дом 3 спальни
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Недорого хороший дом с видом на море на Будванской ривьере, Режевичи. Площадь дома: 150 кв.м…
$298,306
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Buljarica, Черногория
Дом 5 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Место: поселок Булярица. Двухэтажный дом 141м2 + участок 288м2. 1 этаж: 2 кухни, 2 спальни,…
$151,865
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
К вашему вниманию небольшая уютная вилла в солнечной Будве – главного города Будванской Ривь…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продажа ID3925. Дом с 5 спальнями, в которых 4 кровати двух местные и одна кровать детская.…
$1,24 млн
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Дом 3 спальни в Seoca, Черногория
Дом 3 спальни
Seoca, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Уютный дом с видом на море. 2-хэтажный дом находится в пригороде Будвы, посёлке Сеоце, наход…
$227,798
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MONTBEL D.O.O.
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Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Таунхаус Петровац Предлагаем вашему вниманию современный и комфортабельный таунхаус, идеаль…
$326,313
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Дом 4 спальни в Rijeka Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Этаж 3/3
Откройте Мир Роскоши и Природы Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс, состо…
$696,707
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID-2224 Продаются готовые люкс таунхаусы с видом на море в Близикуче. Основные характе…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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Дом 7 комнат в Celobrdo, Черногория
Дом 7 комнат
Celobrdo, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Количество этажей 4
Продажа 1993. Продаётся вилла в селе Рустово, район Свети Стефан. Вилла площадью 392м2, рас…
$2,00 млн
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Дом 4 комнаты в Пржно, Черногория
Дом 4 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Структура виллы: Цокольный этаж: 2 гаражных места, техническое помещение, прачечная, 2 сауны…
$1,25 млн
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GATE Realty
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Дом 7 спален в Radenovici, Черногория
Дом 7 спален
Radenovici, Черногория
Количество спален 7
Площадь 2 755 м²
[ Album ] ⭐Эксклюзивная вилла  ?Локация: Близикуча, 4 км от Свети Стефан ? Площадь: общая…
$1,63 млн
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Вилла 4 комнаты в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла 4 комнаты
Rijeka Rezevici, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Не многие объекты недвижимости могут с уверенностью заявить, что из их окон открывается лучш…
$726,420
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Дом 1 спальня в Katun Rezevici, Черногория
Дом 1 спальня
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 1
Площадь 279 м²
Количество этажей 3
S985. Продаётся просторная, роскошная вилла площадью 279м2 в Режевичи. Вилла с тремя спальня…
$2,38 млн
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Дом 2 спальни в Boreti, Черногория
Дом 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этот роскошный пентхаус Преимум класа расположен на 11 этаже красивого жилого комплекса с ба…
$595,071
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Buljarica, Черногория
Вилла
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 3/3
Ваш уголок рая в живописной Черногории Представляем вам великолепный дом, утопающий в зелени…
$828,660
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Черногория, Будва  Роскошный комплекс Dukley Gardens. Вилла 146м.кв: 2 спальни 2 ванны…
$1,36 млн
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CACTUS | Real Estate
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Дом 6 спален в Будва, Черногория
Дом 6 спален
Будва, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается трехэтажный дом в отличном месте в Будве.Дом расположен на Топлишки пути, чуть выш…
$443,422
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 2 спальни в Петровац, Черногория
Дом 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Продается апартамент в новопостроенном комплексе. Площадь апартамента 123.74 м.кв. 2 спаль…
$168,094
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 9 спален в Boreti, Черногория
Дом 9 спален
Boreti, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 330 м²
Площадь:  двор 189 кв.м. + основание дома 141 кв.м. Участок: 330 кв.м. До моря: 500 м.,  п…
$704,910
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 комнаты в Петровац, Черногория
Дом 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дом в городе Петровац, Будванская ривьера. Двухэтажный дом площадью 107 м2 расп…
$299,339
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Дом 6 комнат в Krstac, Черногория
Дом 6 комнат
Krstac, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Этаж 2
Продажа №1705. Продажа эксклюзивной виллы в Режевичах, общей площадью 434м2 на участке 654м2…
$843,770
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
7 этаж. Жилой комплекс стоит на покрытом хвойным лесом полуострове, где Будва граничит с Бе…
$300,496
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 комнаты в Бечичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/2
Продажа Бечичи № 1309 На продажу дом с 3 спальнями и с 2 санузлами, большая терраса с видом …
$378,506
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Дом 1 спальня в Krstac, Черногория
Дом 1 спальня
Krstac, Черногория
Количество спален 1
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Продажа Скочиджевойка 3398. Прекрасная вилла с видом на море и горы! Представляем вам эту р…
$919,492
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Дом 3 комнаты в Будва, Черногория
Дом 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Структура дома: 2 спальни, 2 санузла, холл-гостиная с зонированный кухней, бассейн с лежакам…
$929,835
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GATE Realty
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Вилла 6 комнат в Tudorovici, Черногория
Вилла 6 комнат
Tudorovici, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Эта роскошная вилла в Черногории, расположенная на берегу потрясающего Адриатического моря, …
$3,70 млн
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Дом 6 комнат в Петровац, Черногория
Дом 6 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Структура виллы: Площадь дома: 318м2 Площадь участка: 635м2 2 этажа: Кухня-гостиная; 5 спале…
$1,10 млн
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GATE Realty
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Таунхаус 4 комнаты в Katun Rezevici, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Площади: …
$834,787
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GATE Realty
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Дом в Свети-Стефан, Черногория
Дом
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 1 204 м²
УЧАСТКИ ЗЕМЛИ В ПОСЕЛКЕ БЛИЗИКУЧЕ  (BLIZIKUCE) К продаже предлагаются участки урбанизи…
$229,392
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Будва

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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