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Виллы в Общине Будва, Черногория

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Будва
131
Katun Rezevici
34
Свети-Стефан
25
Петровац
13
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339 объектов найдено
Вилла в Kamenovo, Черногория
Вилла
Kamenovo, Черногория
Количество спален 3
Роскошная вилла на продажу в Каменово – идеальное сочетание элегантности, качества и конфиде…
$1,50 млн
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Внедрение шедевра дизайна и мастерства — архитектурно изящного объекта, созданного Atelier d…
$7,86 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 632 м²
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
$2,07 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
Вилла расположена на краю поросшей соснами, каменистой гряды, возвышающейся над, пожалуй, са…
Цена по запросу
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Представляем к продаже современный дом площадью 200 кв. м, расположенный на участке 450 кв. …
$569,758
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу в Медитеранском стиле, расположенную в элитном …
$1,11 млн
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Вилла в Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
МестонахождениеЭта вилла расположена в муниципалитете Будвы, всего в 3 км от центра Будвы. П…
$798,009
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Новая вилла с бассейном и с 4 спальнями Расстояние до моря 300м Вид на море Площадь 480 кв.…
Цена по запросу
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Предлагаем к продаже одну из 2 вилл с бассейном или весь комплекс в самом сердце Будвы с пан…
$1,73 млн
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Вилла 13 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 13 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 13
Площадь 774 м²
Количество этажей 4
К продаже четырехэтажная вилла площадью 774 м2 на первой линии, в 10 метрах от моря с видом …
$6,25 млн
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Аталанта
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Вилла в Пржно, Черногория
Вилла
Пржно, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Этаж 3
Откройте для себя идеальное убежище в этой великолепной вилле в средиземноморском стиле, рас…
$1,28 млн
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Вилла в Buljarica, Черногория
Вилла
Buljarica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
Этаж 3
Роскошная вилла продается в живописном районе Бульярика, Будва. Этот великолепный трехэтажны…
$581,312
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Доступна для продажи исключительная, недавно построенная вилла, расположенная в престижном р…
$1,28 млн
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Вилла 9 комнат в Приевор, Черногория
Вилла 9 комнат
Приевор, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
🌅 Вилла с Бассейном в Приеворе, Будва ID-666 Редкое предложение на рынке недвижимости …
$740,415
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Вилла 5 комнат в Boreti, Черногория
Вилла 5 комнат
Boreti, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 495 м²
Количество этажей 4
Предлагаем к продаже просторную виллу, расположенную в районе Ивановичи, Бечичи — на возвыше…
$980,166
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Чудесная, трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море в п. Скочидевойка (Режеви…
$1,81 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Количество этажей 4
Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 метров, до частно…
$4,27 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Превосходная вилла с 5 спальнями в Бигово — Ваш уголок у моря Представляем вашему вниманию п…
Цена по запросу
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 922 м²
Продаётся роскошная дизайнерская вилла в уникальном месте — на скале над морем в поселке Реж…
$5,76 млн
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Вилла в Община Будва, Черногория
Вилла
Община Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
МестонахождениеЭта эксклюзивная вилла расположена в Свети Стефан, в муниципалитете Будва, вс…
$2,71 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 91 м²
Предлагаем вашему вниманию ценный лот недвижимости в самом сердце исторического центра Будвы…
$846,395
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Вилла в Rijeka Rezevici, Черногория
Вилла
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
К продаже предлагается роскошная вилла в Режевичах, в элитном жилом комплексе. Данный компле…
Цена по запросу
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Вилла в Пржно, Черногория
Вилла
Пржно, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Расположенная среди зелени оливковых деревьев, эта роскошная вилла в Каменово, Будва, предла…
$1,51 млн
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Вилла в Buljarica, Черногория
Вилла
Buljarica, Черногория
Площадь 700 м²
Бутик-отель »Rifugio del Sole» — уникальное инвестиционное предложение на побережье Черногор…
$1,86 млн
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Площадь 1 740 м²
Exclusive 1,740 m² land plot with breathtaking panoramic sea views, located in a prestigious…
$498,262
НДС
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Вилла 1 комната в Katun Rezevici, Черногория
Вилла 1 комната
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This luxury seaside villa for sale in Reževići, Montenegro is a rare investment opportunity …
$1,22 млн
НДС
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Вилла в Община Будва, Черногория
Вилла
Община Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 443 м²
Количество этажей 3
Расположенная в Режевичи, муниципалитет Будвы, эта роскошная вилла находится на первой линии…
$3,31 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 438 м²
Количество этажей 2
К продаже предлагается современная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Новая вилла…
$1,27 млн
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Вилла в Подострог, Черногория
Вилла
Подострог, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 358 м²
Предлагаем вашему вниманию виллу в Будве, всего в 400 метрах от пляжа с великолепным видом н…
Цена по запросу
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Вилла в Община Будва, Черногория
Вилла
Община Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
МестонахождениеЭта вилла расположена в муниципалитете Будва, в 12 км от центра города и в 40…
$1,74 млн
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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