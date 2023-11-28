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Виллы в Община Будва, Черногория
Вилла
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196 объектов найдено
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Вилла 8 спален
Будва, Черногория
8
5
518 м²
Представьте, что вы открываете ворота этого уникального объекта, и перед вами раскрывается н…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
5
4
300 м²
К продаже представлена эксклюзивная вилла класса люкс, расположенная в престижном поселке Ск…
€1,60 млн
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Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
3
2
160 м²
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
€550,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
3
3
550 м²
Elegant and spacious Villa is made with famous white stone from Brac. It has 2 levels: On t…
€2,80 млн
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский
+38268751122
office@leoestate.com
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
3
3
468 м²
Rustic Villa with Seaview and Pool is completely made from stone. It has rustic unique desig…
€780,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский
+38268751122
office@leoestate.com
Вилла 2 спальни
Будва, Черногория
2
190 м²
Эта эксклюзивная вилла в Пржно — настоящее воплощение прибрежной жизни, построенная полность…
€1,000,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла
Будва, Черногория
321 м²
900 000 - 1 320 000 € На продаже две великолепные виллы, с изысканным дизайном и непревз…
€900,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 3 спальни
Blizikuce, Черногория
3
250 м²
NUM 5657 Villa with pool for sale in Blizikuće. The villa has an area of 250 m2 + aux…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
8
5
550 м²
4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
7
6
550 м²
Эта роскошная вилла в Черногории, расположенная на берегу потрясающего Адриатического моря, …
€3,50 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Rijeka-Rezevici, Черногория
6
5
550 м²
Эта роскошная вилла в Черногории, расположенная на берегу потрясающего Адриатического моря, …
€3,50 млн
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Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3
3
250 м²
Вилла в поселке Близикуче: Роскошное проживание на Черногорском побережье Расположение: Нед…
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
5
3
220 м²
4/4
Таунхаус в новом комплексе на Будванской ривьере, в живописном месте Режевичи рядом с…
€550,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
5
4
230 м²
3
Продажа – Отличное расположение домов на первой линии моря. Дом площадью 230м2. 4 спальни,…
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4
430 м²
NUM 5615 Experience the epitome of seaside life with this exceptional villa currently und…
€1,07 млн
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
6
3
530 м²
3
Вилла площадью 530 м2. Состоит из: 5 спален, большой гостиной, кухни, столовой, большой …
€2,50 млн
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Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
11
9
1 175 м²
Будва, Комошевина, Видиковац, на продажу три роскошные виллы: A, B и C. Виллы A и B идентичн…
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бечичи, Черногория
3
3
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок в Пржно-Будве. На расстоянии 400 метров от…
€550,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Петровац, Черногория
4
3
200 м²
Отличная возможность приобрести добротную виллу на холме с великолепным видом на море по до…
€800,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
3
3
Продается урбанизированный 4.163 м2, расположенный в городе Кавач, муниципалитет Котор. Этот…
€480,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Вилла 17 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
17
15
Продается квартира с одной спальней 44м2 на первой линии моря в Рафаиловичи.Структура: Гости…
€3,00 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Buljarica, Черногория
4
5
Сдается 1-комнатная квартира в привлекательном месте Будвы. Квартира расположена в прекрасно…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
4
5
Продается трехкомнатная квартира в БечичиКвартира имеет прекрасный вид на море и расположена…
€850,000
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Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
3
3
Сдается 2-комнатная современная меблированная квартира в хорошем месте в поселке Голубовина …
€1,25 млн
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Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Buljarica, Черногория
3
5
Продается дом с бассейном в тихом поселке Куляче, муниципалитет Будва, с невероятным панорам…
€950,000
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Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Будва, Черногория
3
2
90 м²
Продается вилла в Кримовице, недалеко от города Будва, в 7 км. Очень приятный дом с бассейно…
€265,000
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Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Будва, Черногория
4
316 м²
3-4 спальни, 316 м2 + приватная терраса второго уровня 253 м2. Стоимость от: 2 950 000 € Цен…
€2,95 млн
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Вилла 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Будва, Черногория
3
271 м²
2 спальни, 271 м2 + терраса на крыше 231 м2 Общая площадь 502 м2 Стоимость: 3 300 000 € С те…
€3,30 млн
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Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Будва, Черногория
3
159 м²
Апартамент полностью закончен и готов к заселению. 2 спальни 159 кв.м. С террасы открывается…
€1,50 млн
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Вилла 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Будва, Черногория
3
148 м²
2 спальни, 148 m2 + просторная передняя терраса 129 m2 Стоимость: 1 800 000 € СРОЧНАЯ ПРОДА…
€1,70 млн
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Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория
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