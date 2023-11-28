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Виллы в Община Будва, Черногория

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196 объектов найдено
Вилла 8 спален в Будва, Черногория
Вилла 8 спален
Будва, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 518 м²
Представьте, что вы открываете ворота этого уникального объекта, и перед вами раскрывается н…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален в Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
К продаже представлена эксклюзивная вилла класса люкс, расположенная в престижном поселке Ск…
€1,60 млн
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Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
€550,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни в Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Elegant and spacious Villa is made with famous white stone from Brac. It has 2 levels: On t…
€2,80 млн
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский
+38268751122 office@leoestate.com
Вилла 3 спальни в Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 468 м²
Rustic Villa with Seaview and Pool is completely made from stone. It has rustic unique desig…
€780,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский
+38268751122 office@leoestate.com
Вилла 2 спальни в Будва, Черногория
Вилла 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Эта эксклюзивная вилла в Пржно — настоящее воплощение прибрежной жизни, построенная полность…
€1,000,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 321 м²
900 000 - 1 320 000 €  На продаже две великолепные виллы, с изысканным дизайном и непревз…
€900,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Вилла 3 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 3 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Площадь 250 м²
NUM 5657 Villa with pool for sale in Blizikuće. The villa has an area of 250 m2 + aux…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Петровац, Черногория
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Эта роскошная вилла в Черногории, расположенная на берегу потрясающего Адриатического моря, …
€3,50 млн
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First Realty
Языки общения: English, Русский
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Rijeka-Rezevici, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Эта роскошная вилла в Черногории, расположенная на берегу потрясающего Адриатического моря, …
€3,50 млн
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Вилла 3 спальни в Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Вилла в поселке Близикуче: Роскошное проживание на Черногорском побережье Расположение: Нед…
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Таунхаус в новом комплексе на Будванской ривьере,  в живописном месте Режевичи рядом с…
€550,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Продажа – Отличное расположение домов на первой линии моря. Дом площадью 230м2. 4 спальни,…
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Площадь 430 м²
NUM 5615 Experience the epitome of seaside life with this exceptional villa currently und…
€1,07 млн
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Вилла  площадью 530 м2. Состоит из: 5 спален, большой гостиной, кухни, столовой, большой …
€2,50 млн
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Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 175 м²
Будва, Комошевина, Видиковац, на продажу три роскошные виллы: A, B и C. Виллы A и B идентичн…
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Бечичи, Черногория
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок в Пржно-Будве. На расстоянии 400 метров от…
€550,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Петровац, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Отличная возможность приобрести добротную виллу  на холме с великолепным видом на море по до…
€800,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается урбанизированный 4.163 м2, расположенный в городе Кавач, муниципалитет Котор. Этот…
€480,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Вилла 17 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 17 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 15
Продается квартира с одной спальней 44м2 на первой линии моря в Рафаиловичи.Структура: Гости…
€3,00 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Buljarica, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Buljarica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Сдается 1-комнатная квартира в привлекательном месте Будвы. Квартира расположена в прекрасно…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Продается трехкомнатная квартира в БечичиКвартира имеет прекрасный вид на море и расположена…
€850,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Сдается 2-комнатная современная меблированная квартира в хорошем месте в поселке Голубовина …
€1,25 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Buljarica, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Buljarica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Продается дом с бассейном в тихом поселке Куляче, муниципалитет Будва, с невероятным панорам…
€950,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Будва, Черногория
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается вилла в Кримовице, недалеко от города Будва, в 7 км. Очень приятный дом с бассейно…
€265,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Будва, Черногория
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Будва, Черногория
Комнаты 4
Площадь 316 м²
3-4 спальни, 316 м2 + приватная терраса второго уровня 253 м2. Стоимость от: 2 950 000 € Цен…
€2,95 млн
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Вилла 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Будва, Черногория
Вилла 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Будва, Черногория
Комнаты 3
Площадь 271 м²
2 спальни, 271 м2 + терраса на крыше 231 м2 Общая площадь 502 м2 Стоимость: 3 300 000 € С те…
€3,30 млн
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Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Будва, Черногория
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Будва, Черногория
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Апартамент полностью закончен и готов к заселению. 2 спальни 159 кв.м. С террасы открывается…
€1,50 млн
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Вилла 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Будва, Черногория
Вилла 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Будва, Черногория
Комнаты 3
Площадь 148 м²
2 спальни, 148 m2  + просторная передняя терраса 129 m2 Стоимость: 1 800 000 € СРОЧНАЯ ПРОДА…
€1,70 млн
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Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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