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Дома с видом на море в Общине Будва, Черногория

Будва
284
Петровац
85
Бечичи
75
Свети-Стефан
61
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279 объектов найдено
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 438 м²
К продаже предлагаются совершенно новые, меблированные и готовые к проживанию виллы в охраня…
$1,29 млн
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Дом 6 спален в Katun Rezevici, Черногория
Дом 6 спален
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продаются два каменных дома с бассейном и видом на море в Будве, Режевичи.Дома расположены н…
$449,107
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 спальни в Rijeka Rezevici, Черногория
Дом 3 спальни
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Недорого хороший дом с видом на море на Будванской ривьере, Режевичи. Площадь дома: 150 кв.м…
$298,306
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Дом 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
D4-379. Современная вилла в БечичиДля продажи современная вилла в Бечичи с панорамным видом …
$612,093
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 184 м²
К продаже предлагаются три современные виллы с потрясающим видом на море в районе Комошевина…
$986,464
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Дом 6 комнат в Zecevo selo, Черногория
Дом 6 комнат
Zecevo selo, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
D4-393. Красивый каменный дом с панорамным видом на море в БудвеПродается красивый каменный …
$536,363
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Red Feniks Montenegro
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Дом 4 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продаются три роскошных таунхауса, расположенных в спокойной деревне Режевичи, на Будванской…
$932,324
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 220 м²
Единственное в своём роде предложение на рынке эксклюзивной недвижимости Будванской Ривьеры …
Цена по запросу
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Monteonline
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Дуплекс 3 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 4
Продается просторная двухуровневая квартира в центре Будвы, район Госпостина. Он расположен …
$380,888
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продаются три роскошных таунхауса, расположенных в спокойной деревне Режевичи, на Будванской…
$790,201
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
К вашему вниманию небольшая уютная вилла в солнечной Будве – главного города Будванской Ривь…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 4 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается новый роскошный полуотдельный дом с бассейном и великолепным видом на Адриатическо…
$562,805
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошная вилла на этапе строительства, расположенная в эк…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
ID-1737 Продается вилла в закрытом клубном комплексе на полуострове Zavala, Будва Пред…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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Дом 4 спальни в Будва, Черногория
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Красивый и уютный дом площадью 246 м2 в Крымовице! Потрясающий вид на море. В этом двухэтажн…
$285,555
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Таунхаус 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Близикучи Будванская ривьера. Уникальные таунхаусы.  Общая площадь: 220 кв. м на участке пл…
$681,947
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Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$261,672
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Каменный дом с чудесными видами на море в очень тихом месте - идеально для тех, кто ценит пр…
$375,782
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Monteonline
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 420 м²
1 500 000 е Роскошная вилла с видом на море в Близикуче, Будва.  Вилла площадью 420м2 им…
$1,56 млн
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Вилла в Kamenovo, Черногория
Вилла
Kamenovo, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вашему вниманию уникальную возможность приобрести роскошн…
$1,36 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
В продаже две уникальные эко виллы в Близикучи над Свети Стефаном. Уникальный дизайн-проект…
$889,050
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижности ЧерногорияВилла 20:Площадь дома: 174 м²Площадь участка: 296м²3 этажа:1-й этаж: Г…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Boreti, Черногория
Вилла
Boreti, Черногория
Площадь 170 м²
Вилла в Бечичи с панорамным видом на море. Состоит из трех спален, три санузла, гостиная с …
$575,267
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Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
ID-2198 Продается двухэтажный таунхаус в Петровце. Город: Петровац Площадь: 100 м² …
$330,305
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Peters Group Real Estate
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Дом 17 спален в Будва, Черногория
Дом 17 спален
Будва, Черногория
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 15
Продается трехэтажный дом площадью 460м2 в фантастическом месте в Будве. Он расположен в це…
$2,27 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Уникальный комплекс из 6 каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море в пос. Режеви…
$515,359
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Вилла в Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Абсолютно новая вилла в поселке Ивановичи курортного района Бечичи, откуда открывается панор…
$571,111
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Вилла в Община Будва, Черногория
Вилла
Община Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Продается полностью оборудованная вилла, расположенная на второй линии от моря, в идиллическ…
$909,584
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AMFORA REAL ESTATE
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Коттедж 9 комнат в Будва, Черногория
Коттедж 9 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 620 м²
Количество этажей 3
Продаются три отдельностоящих здания в Будванской ривьере рядом со Свети Стефаном.   О…
$546,062
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Типы недвижимости в Общине Будва

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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