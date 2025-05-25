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Дома с бассейном в Общине Будва, Черногория

Будва
284
Петровац
85
Бечичи
75
Свети-Стефан
61
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115 объектов найдено
Дом 6 спален в Katun Rezevici, Черногория
Дом 6 спален
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продаются два каменных дома с бассейном и видом на море в Будве, Режевичи.Дома расположены н…
$449,107
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 500 м²
Вилла в Будве имеет 4 этажа плюс цокольный этаж, общей площадью 500 м2. Участок на котором …
$938,989
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Дом 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Элитный поселок, расположенный в 15 км от Будвы Продается небольшая, 2-этажная вилла с соб…
$704,684
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Вилла 5 комнат в Blizikuce, Черногория
Вилла 5 комнат
Blizikuce, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 3
Уникальная эковилла в Близекучи. Ключевые преимущества:  - Площадь участка: 403 кв.м  - П…
$1,30 млн
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Black Mount
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Дом 4 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продаются три роскошных таунхауса, расположенных в спокойной деревне Режевичи, на Будванской…
$932,324
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продаются три роскошных таунхауса, расположенных в спокойной деревне Режевичи, на Будванской…
$790,201
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается новый роскошный полуотдельный дом с бассейном и великолепным видом на Адриатическо…
$562,805
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошная вилла на этапе строительства, расположенная в эк…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
ID-1737 Продается вилла в закрытом клубном комплексе на полуострове Zavala, Будва Пред…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продажа. Новые виллы в элитном поселке Близикуче. Предлагаются к продаже две современные …
$1,03 млн
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Таунхаус 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Близикучи Будванская ривьера. Уникальные таунхаусы.  Общая площадь: 220 кв. м на участке пл…
$681,947
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Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$261,672
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 420 м²
1 500 000 е Роскошная вилла с видом на море в Близикуче, Будва.  Вилла площадью 420м2 им…
$1,56 млн
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Вилла в Kamenovo, Черногория
Вилла
Kamenovo, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вашему вниманию уникальную возможность приобрести роскошн…
$1,36 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
В продаже две уникальные эко виллы в Близикучи над Свети Стефаном. Уникальный дизайн-проект…
$889,050
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижности ЧерногорияВилла 20:Площадь дома: 174 м²Площадь участка: 296м²3 этажа:1-й этаж: Г…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Boreti, Черногория
Вилла
Boreti, Черногория
Площадь 170 м²
Вилла в Бечичи с панорамным видом на море. Состоит из трех спален, три санузла, гостиная с …
$575,267
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Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
Великолепная 3-ех этажная вилла с потрясающим видом на море в Режевичах! Идеальное место для…
$732,159
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Вилла в Община Будва, Черногория
Вилла
Община Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Продается полностью оборудованная вилла, расположенная на второй линии от моря, в идиллическ…
$909,584
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 спальни в Boreti, Черногория
Дом 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Площадь 470 м²
Общая площадь: 170.00 m2 Спальни: 3 Ванные: 3 Гостиная: 1 Участок (m2): : 236.00 m2 Бассейн …
$596,942
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Дом 7 спален в Kuljace, Черногория
Дом 7 спален
Kuljace, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Продается дом с бассейном в тихом поселке Куляче, муниципалитет Будва, с невероятным панорам…
$1,48 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
На продажу выставлены две роскошные виллы с бассейном и видом на море и город в Будве.Виллы …
$2,84 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID-2224 Продаются готовые люкс таунхаусы с видом на море в Близикуче. Основные характе…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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Дом 4 комнаты в Пржно, Черногория
Дом 4 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Структура виллы: Цокольный этаж: 2 гаражных места, техническое помещение, прачечная, 2 сауны…
$1,25 млн
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GATE Realty
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Вилла 1: Этот красивый дом площадью 240 м2 расположен на участке площадью 405 м2. Он включае…
$10,01 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$234,721
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Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Петровац, новый дом с панорамным видом на море. К дому ведёт асфальтированная дорога. Расс…
$322,124
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Вилла в Tudorovici, Черногория
Вилла
Tudorovici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается эксклюзивная вилла с бассейном и панорамным видом на всю Будванскую Ривьеру, Свети…
$1,71 млн
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Вилла в Tudorovici, Черногория
Вилла
Tudorovici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость, Черногория, Будва – Роскошная вилла с бассейном и панорамным видом на мореПрод…
$966,433
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Типы недвижимости в Общине Будва

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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