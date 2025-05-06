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Дома в Рафаиловичи, Черногория

10 объектов найдено
Вилла в Рафаиловичи, Черногория
Вилла
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Барская Ривьера, Зелёный пояс. Новая двух этажная вилла в сосновом лесу. Покупатель освобож…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Rafailovici, Черногория
Дом 5 спален
Rafailovici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 7
Представляем вам уникальный двухуровневый пентхаус площадью 1000 м2 в Рафаиловичи, муниципал…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Дом 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2
Предлагаем уникальную инвестиционную возможность в привлекательном районе Рафаиловичи, всего…
$394,963
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Дом в Рафаиловичи, Черногория
Дом
Рафаиловичи, Черногория
Этот очаровательный объект недвижимости, расположенный всего в 50 метрах от моря в Рафаилови…
$375,375
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Вилла в Рафаиловичи, Черногория
Вилла
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 198 м²
Продается каменный дом в Рафаиловичи. Первая линия, 3 минуты от моря. 198м2.Структура: 4 ква…
$726,147
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Vector Estate Montenegro
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Дом 4 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Дом 4 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Великолепная четырех этажная вилла, в средневековом стиле, в 80 метрах от пляжа. Построена в…
$612,646
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Дом в Рафаиловичи, Черногория
Дом
Рафаиловичи, Черногория
Property Description Будва, Рафаиловичи — Элитный пентх…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Rafailovici, Черногория
Дом 2 спальни
Rafailovici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 7
Продается пентхаус в Рафаиловичах на первой линии, всего в 20 метрах от моря.Пентхаус имеет …
$451,387
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом в Рафаиловичи, Черногория
Дом
Рафаиловичи, Черногория
Property Description Будва, Бечичи — Пентхаус с бассейн…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Rafailovici, Черногория
Дом 2 спальни
Rafailovici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 188 м²
Этаж 6
Продается пентхаус с самым красивым видом на море, на побережье Рафаилович. Квартира 188 м2,…
$595,542
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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