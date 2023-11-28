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Дуплексы в Община Будва, Черногория

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13 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок в Пржно-Будве. На расстоянии 400 метров от…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 10
Продается просторное офисное помещение площадью 161 м2 в Будве, район Вавилония.Объект подхо…
€640,800
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€613,400
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€613,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€621,500
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€595,400
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€595,400
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 10
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€621,500
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€546,100
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 8
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€597,300
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 8
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€616,600
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дуплекс 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Рафаиловичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Этаж 7
Будва, Рафаиловичи — Дуплекс апартамент с двумя спальнями на берегу моря Эта трехкомнатная д…
€262,000
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Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с теплыми полами в Бечичи, Черногория
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с теплыми полами
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 2
Будва, Бечичи — Дуплекс с 3 спальнями на продажу Двухуровневая квартира 177 кв.м. Третий эта…
€290,000
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Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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