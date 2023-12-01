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Жильё в Нор, Франция

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€270,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€210,400
в месяц
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Параметры недвижимости в Нор, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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