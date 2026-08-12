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Жилье в Метрополии Франции, Франция

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Канны
58
Бордо
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Антиб
102
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
2673
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12 055 объектов найдено
Замок 7 спален в Vexin normand, Франция
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Замок 7 спален
Vexin normand, Франция
Количество спален 7
Замок XIX века "Шато принцессы де Тюрьенне" — Элегантность эпохи и современный комфорт   …
$4,57 млн
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Дом 6 комнат в 130, Франция
UP UP
Дом 6 комнат
130, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный традиционный дом в стиле Керси, построенный в 1819 году.Этот бол…
$432,619
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Квартира 4 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 4 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$470,574
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$377,621
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Квартира 3 спальни в Impasse des Colombes, Франция
Квартира 3 спальни
Impasse des Colombes, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$462,561
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Квартира 1 спальня в Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Квартира 1 спальня
Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$109,151
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Квартира 2 спальни в Mauguio, Франция
Квартира 2 спальни
Mauguio, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$241,947
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Замок 25 комнат в Route Forestiere dOrleans, Франция
Замок 25 комнат
Route Forestiere dOrleans, Франция
Число комнат 25
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 600 м²
Редкость! Замок в 65 км от Парижа в исключительном состоянии Величественный замок площадь…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Бордо, Франция
Квартира 2 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$312,322
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Квартира 4 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 4 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА — АНТИБ, ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ Предлагается к продаже роскошная квартира в …
$1,04 млн
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Замок 10 спален в Ницца, Франция
Замок 10 спален
Ницца, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
CHÂTEAU DES TEMPLIERS Легендарная крепость между историей, тайнами и ультра-роскошью Л…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
📍 Ницца — Avenue des Arènes de Cimiez, район Cimiez   Стоимость:  265 000 €   …
$314,608
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Замок 27 комнат в Париж, Франция
Замок 27 комнат
Париж, Франция
Число комнат 27
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 000 м²
Замок эпохи Людовика XV в идеальном состоянии — всего в 45 км от Парижа Всего в 50 км к ю…
Цена по запросу
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Замок 50 комнат в Tours, Франция
Замок 50 комнат
Tours, Франция
Число комнат 50
Настоящая жемчужина Франции: замок, который нельзя упустить Замок с историей и потенциало…
$3,68 млн
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Жилплощадь популярна благодаря своей истории и большими фасадами . Находится в самом центре …
$436,181
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 33 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$333,004
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Квартира 3 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 3 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
Откройте для себя нашу новую жилплощадь, идеально расположенную примерно в десяти минутах ез…
$448,846
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Вилла 10 комнат в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла 10 комнат
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Роскошная вилла на продажу – Уникальная недвижимость в двух шагах от отеля Four Seasons Gran…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$232,382
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Пентхаус в Avenue Camille Blanc, Франция
Пентхаус
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС С РУФТОП-ТЕРРАСОЙ И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Предлагается редкий …
$9,90 млн
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Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$214,373
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 16
| Апартаменты
$353,221
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Квартира 1 спальня в Бордо, Франция
Квартира 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Этаж 6
| Апартаменты
$181,723
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
Жилплощадь расположена в районе Малепер в Тулузе. Жилплощадь с видом на парк Маркесон предла…
$311,392
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Замок в Chatellerault, Франция
Замок
Chatellerault, Франция
Красивый замок 19-го века, 5 спален и ванных комнат, окруженный большим парком, гостевой дом…
$1,28 млн
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
Жить в Клермон-Ферране, чтобы насладиться качеством жизни, предлагаемым Овернью, с каждым го…
$197,525
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Вилла 6 комнат в Moyenne Corniche, Франция
Вилла 6 комнат
Moyenne Corniche, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
В нескольких минутах от Монако — Исключительная вилла в Эз с панорамным видом на море Рас…
$4,68 млн
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
НИЦЦА – CARRÉ D’OR | НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ | ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Французская …
$1,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/6
Резиденция в квартале "Монфлёри", в 2-х минутах ходьбы от улицы Антиб и 5-7 минут ходьбы от …
$680,000
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Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$824,957
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Типы недвижимости в Метрополии Франции

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Параметры недвижимости в Метрополии Франции, Франция

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с террасой
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