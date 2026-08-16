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Жилье в Ницце, Франция

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Босолей
50
Ментона
34
Рокбрюн-Кап-Мартен
15
577 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
📍 Ницца — Avenue des Arènes de Cimiez, район Cimiez   Стоимость:  265 000 €   …
$314,608
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Пентхаус в Avenue Camille Blanc, Франция
Пентхаус
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС С РУФТОП-ТЕРРАСОЙ И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Предлагается редкий …
$9,90 млн
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Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Сен-Жан-Кап-Ферра — Элегантная неоклассическая вилла с панорамным видом на море и порт Больё…
Цена по запросу
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Кондо 1 комната в Ницца, Франция
Кондо 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 8
Un quartier élégant, situé dans la région du port de Morskogo, abrite de nombreux restaurant…
$541,417
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 5/4
EXCLUSIVE - NICE - NAPOLEON III - ROOF VILLA - PANORAMIC SEA VIEW - SWIMMING POOL - GARAGE -…
$1,06 млн
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Квартира 4 спальни в Босолей, Франция
Квартира 4 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
| Апартаменты
$570,731
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TekceTekce
Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
💶 119 000 €   📍 Франция, Ницца (06000), центр города, район Вернье, Rue Trachel   🏡…
$138,352
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
📍 Ницца Promenade des Anglais Франция 🇫🇷   Престижный и востребованный район Baumettes, …
$641,591
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Замок 10 спален в Ницца, Франция
Замок 10 спален
Ницца, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
CHÂTEAU DES TEMPLIERS Легендарная крепость между историей, тайнами и ультра-роскошью Л…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Ницца, Франция
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 3
135 квартир от студий до 4-комнатных квартир. Частные открытые пространства для всех с хоро…
$461,860
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
135 квартир от студий до 4-комнатных квартир. Частные открытые пространства для всех с хоро…
$448,498
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
НИЦЦА – CARRÉ D’OR | НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ | ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Французская …
$1,15 млн
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Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
САМАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА — НОВЫЙ ЭТАЛОН ULTRA-LUXUR…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Avenue Camille Blanc, Франция
Квартира 3 спальни
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная квартира в Mareterra Monaco — исключительное предложение на первой линии моря П…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$347,411
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Квартира в Chemin du Chien Bleu, Франция
Квартира
Chemin du Chien Bleu, Франция
$533,452
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 10 комнат в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла 10 комнат
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Роскошная вилла на продажу – Уникальная недвижимость в двух шагах от отеля Four Seasons Gran…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Ницца, Франция
Дом 6 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Продаем дом в Ницце - Парк Луизы. ✅Редкое предложение в этом районе. 🏆Не упускайте возмо…
$3,18 млн
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Вилла 12 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 12 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 12
Количество спален 4
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Площадь 450 м²
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$11,54 млн
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
современном районе Ниццы, удобное месторасположение. Резиденция награждена "Золотой пирамидо…
$734,721
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Вилла 12 комнат в Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Вилла 12 комнат
Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Число комнат 12
Площадь 320 м²
Исключительная вилла в стиле Belle Époque — Панорамный вид на Монако и Средиземное море П…
$8,18 млн
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Вилла 6 комнат в Moyenne Corniche, Франция
Вилла 6 комнат
Moyenne Corniche, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
В нескольких минутах от Монако — Исключительная вилла в Эз с панорамным видом на море Рас…
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Квартира 4 спальни в Сент-Андре-де-ла-Рош, Франция
Квартира 4 спальни
Сент-Андре-де-ла-Рош, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$575,146
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
Роскошная жилплощадь в инновационной и экологически ответственной среде. Настоящая воздушная…
$418,288
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Квартира 2 спальни в Кап-д’Ай, Франция
Квартира 2 спальни
Кап-д’Ай, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 3
| Апартаменты
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
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Этаж 3
| Апартаменты
$479,288
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Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 2
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$392,145
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
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| Апартаменты
$405,507
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
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Этаж 10
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$379,945
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
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| Апартаменты
$441,178
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Параметры недвижимости в Ницце, Франция

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