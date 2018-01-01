Априори-Инвест — французское агентство недвижимости, которое является членом французской федерации недвижимости — старейшего объединения специалистов в данной области. Основной принцип деятельности нашего агентства — напрямую работать с продавцом и реализовывать объекты в соответствии с французским законодательством, а именно — на основе мандата на продажу (mandat de vente).
PARIS MANAGEMENT GROUP — мы открываем для Вас мир доступной французской недвижимости! Штат PARIS MANAGEMENT GROUP состоит из специалистов, которые физически находятся во Франции, но свободно владеют русским языком. Это позволяет нашим заграничным инвесторам освободиться от языковых и бюрократических преград. Вас поймут, и Вам помогут в выборе, а также покупке лучшей недвижимости. Мы обеспечиваем лучшие условия для инвесторов. Наши риелторы не просто подберут объект под Ваши потребности, но и покажут Вам все заинтересовавшие варианты именно во Франции. Благодаря тому, что наши специалисты располагаются именно во Франции и знают рынок изнутри,PARIS MANAGEMENT GROUP может предложить наиболее выгодные коммерческие или жилые объекты по минимальным ценам с выгодными условиями покупки. Квартира в новостройке или земельный участок в отдаленной коммуне — только выгодные цены.
Группа агентств недвижимости Nestenn насчитывает более 350 агентств во Франции и за рубежом (Маврикий, Новая Каледония, Португалия, США и т.д.), более 1900 сотрудников и более 100 миллионов евро совокупного товарооборота.
Сила сети заключается в ее человеческом подходе, инновационных инструментах, эффективном маркетинге, но, прежде всего, в ее системе обучения и методах работы, реальных активах для работы и адаптации к изменениям в профессии.
Французская компания Property ServiceAzur — лидирующая компания на рынке недвижимости среди русскоговорящих покупателей на Французской Ривьере. На протяжении многих лет мы предлагаем нашим покупателям недвижимость премиум класса на Лазурном берегу Франции и в Монако. Мы специализируемся на продаже вилл и роскошных имений, коммерческих объектов, земельных участков.В сферу наших услуг входит также управление недвижимостью.
Наши менеджеры помогут вам разобраться с административными, налоговыми и прочими вопросами, связанными с вашим новым статусом владельца недвижимого имущества и проживанием во Франции. Если вы хотите получить информацию о продаже, покупке, управлении недвижимостью, инвестиционных проектах или просто получить оценку вашей собственности, наши специалисты с радостью помогут Вам.