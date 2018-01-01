Группа агентств недвижимости Nestenn насчитывает более 350 агентств во Франции и за рубежом (Маврикий, Новая Каледония, Португалия, США и т.д.), более 1900 сотрудников и более 100 миллионов евро совокупного товарооборота.

Сила сети заключается в ее человеческом подходе, инновационных инструментах, эффективном маркетинге, но, прежде всего, в ее системе обучения и методах работы, реальных активах для работы и адаптации к изменениям в профессии.