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Жильё на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Канны
51
Антиб
21
Ницца
151
Grasse
107
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268 объектов найдено
Дом 6 комнат в Антиб, Франция
Дом 6 комнат
Антиб, Франция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 236 м²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29 млн
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 17
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция Комплекс п…
$412,993
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Площадь 104 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает для продажи квартиру - Канны   3 комнаты - 2 спальни - 100 м² -…
$686,647
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Квартира 5 комнат в Ницца, Франция
Квартира 5 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Количество этажей 6
SUPERB LOFT IN A VERY BEAUTIFUL BOURGEOIS BUILDING. Lower Cimiez/City Center. In one of the …
$1,60 млн
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Квартира 2 комнаты в Les Mees, Франция
Квартира 2 комнаты
Les Mees, Франция
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Цена по запросу
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Продажа имения в Каннах, на территории парка, в престижном районе Californie, в 10 минутах е…
$16,07 млн
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Новая вилла на стадии строительства, расположена в Мужене в закрытом домене рядом с элитной …
$9,42 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 325 м²
Продажа современной виллы, с панорамным видом на море и Сен-Тропе, расположенной в Сент-Макс…
$5,98 млн
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Дом 7 комнат в Канны, Франция
Дом 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 212 м²
A haven of peace in the heart of Cannes, located in a residential area close to the center, …
$2,38 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 900 м²
Роскошная резиденция в стиле бель-эпок, построенная в 1903 году итальянским архитектором, бы…
$17,49 млн
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Вилла в Сен-Тропе, Франция
Вилла
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Вилла у виноградников, с панорамным видом на холмы и Альпы, с участком около 6 000 кв.м., с …
$1,77 млн
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Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 8/9
Квартира в новой роскошной резиденции, терраса площадью 122 м2. Благодаря 3 зданиям и апарта…
$1,32 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Appartement - LE PORT 06300 NICE FRANCE 550 000 € 74.79 m² 3 комнаты                 Кв…
$591,712
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Красивая двухэтажная вилла, расположенная в Вильнёв-Лубе на Лазурном берегу Франции, на терр…
$1,84 млн
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Двухэтажный дом, жилой площадью 450 кв.м., расположен на территории закрытой резиденции в Му…
$4,07 млн
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Вилла в Антиб, Франция
Вилла
Антиб, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Продажа виллы в закрытом домене недалеко от моря на престижном мысе Антиб – Cap d’Antibes. В…
$7,65 млн
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Дом 7 комнат в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Дом 7 комнат
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 250 м²
ROQUEBRUNE CAP MARTIN - Ramingao - Golf Bleu - Идеально расположен в популярном районе Кап-М…
$6,17 млн
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 7/8
Новая квартира в новом строящемся жилом комплексе, расположенном в Ле Канне, в 10 минутах от…
$401,187
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Эта новая вилла расположена в тихом районе Мужена в пределах охраняемого поселка, окруженног…
$2,60 млн
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Квартира 2 спальни в Кань-сюр-Мер, Франция
Квартира 2 спальни
Кань-сюр-Мер, Франция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/5
Новые 5-комнатные апартаменты, в новой резиденции, расположенной в привилегированном месте, …
$844,867
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 20 м²
Этаж 7/7
Exceptional Investment Opportunity - Bright Studio with Terrace, 10 minutes from the Sea and…
$124,910
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Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
We offer you an exceptional apartment located in Beausoleil, in a prestigious modern area, c…
$658,840
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Ницца, Франция
Пентхаус
Ницца, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Роскошный пентхаус, расположенный на холмах Мон-Альбан в Ницце в частном закрытом домене. Эт…
$3,02 млн
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Просторные апартаменты «вилла на крыше» площадью 116 кв.м и террасой 110 кв.м. на последнем …
$1,46 млн
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Квартира 4 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 4 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Этаж 7/9
Nice Ouest Arcadia: In one of the most beautiful residences in Nice with caretaker, swimming…
$1,07 млн
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 3
Продажа новой квартиры, в новой резиденции на возвышенностях Ниццы с красивым видом на море,…
$787,212
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Б…
$421,315
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Вилла в Эз, Франция
Вилла
Эз, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Дом художника, площадью 220 кв.м. имеет уникальное расположение на живописных холмах с краси…
$2,39 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Этаж 2
На продажу, вилла в элитном районе на холмах Вильфранш-сюр-Мер, в 10ти минутах езды до пляжа…
$5,29 млн
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Вилла в Ле-Канне, Франция
Вилла
Ле-Канне, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Вилла площадью 390 кв.м. расположена в частном закрытом домене в Грассе. Отличается подлинно…
$3,77 млн
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Типы недвижимости на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу

квартиры
дома

Параметры недвижимости на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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