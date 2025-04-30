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France FIP Residence Permit

Франция Франция
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
$16,168
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France FIP Residence Permit
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Разблокируйте свое путешествие: получите разрешение на французское место жительства с легкостью

Вы мечтаете о том, чтобы испытать очарование, культуру и изысканность Франции? Ваше путешествие начинается с получения разрешения на французское место жительства, в частности визового визита. Независимо от того, планируете ли вы воссоединиться с семьей, пользоваться образовательными возможностями или просто погрузиться в французский образ жизни, наши всеобъемлющие услуги делают процесс бесшовным и без стресса. С помощью этого разрешения на жительство вы можете исследовать культовые достопримечательности Парижа, погреться в средиземноморском солнечном свете французской Ривьеры или насладиться деревенской красотой французской сельской местности-все без ограничений краткосрочных туристических виз.

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Навигация по тонкостям визовых приложений и разрешений на жительство может быть пугающей, но наша команда опытных профессионалов здесь, чтобы направлять вас на каждом этапе пути. От первоначальной консультации до подготовки и подготовки документов, мы обрабатываем весь процесс с точностью и эффективностью, обеспечивая соответствие вашего приложения все требования и сроки. Наши комплексные услуги охватывают все аспекты приложения Visa Visiteur, включая оценку приемлемости, помощь в документации и связь консульства, так что вы можете сосредоточиться на планировании своего французского приключения.

  • Бессвободное путешествие в районе Шенгена: Исследуйте многочисленные европейские направления без хлопот пограничных проверок или визовых формальностей. По сравнению с французскими гражданами и жителями во время вашего пребывания во Франции. Благодаря нашему опыту и поддержке, получение вашего разрешения на проживание французского проживания никогда не было проще. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы начать путешествие во Францию ​​и разблокировать мир возможностей, культуры и приключений. Ваше французское приключение ждет - позвольте нам помочь вам сделать это реальностью!

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
$16,168
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Длительность
Длительность
12 месяцев
Безвизовый въезд
Австралия, Бельгия, Германия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания
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France FIP Residence Permit
Франция Франция
от
$16,168
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