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Жилье в Буше-дю-Роне, Франция

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Marseille
558
Aix en Provence
51
Istres
16
Trets
14
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627 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Marseille, Франция
Квартира 2 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этаж 5
Впервые существующее здание, полностью отреставрированное и расположенное в самом центре гор…
$253,668
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Квартира 2 спальни в Marseille, Франция
Квартира 2 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 3
Откройте для себя эту жилплощадь, расположенную в 9-м округе Марселя, в Zac Vallon Régny, ин…
$389,240
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 3
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$134,201
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Marseille, Франция
Квартира 3 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
Откройте для себя эту жилплощадь, расположенную в 9-м округе Марселя, в Zac Vallon Régny, ин…
$407,831
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Квартира 3 спальни в Marseille, Франция
Квартира 3 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
Идеальная жилплощадь в самом центре 6-го округа, в 12 минутах от метро 2 «Кастелян» и трамва…
$431,534
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Квартира 3 спальни в Marseille, Франция
Квартира 3 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Многообещающеая жилплощадь недалеко от центра города, в 14-м округе, в центре крупного проек…
$250,973
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 6 спален в Aix en Provence, Франция
Квартира 6 спален
Aix en Provence, Франция
Количество спален 6
Площадь 154 м²
| Апартаменты
$1,64 млн
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Квартира 4 спальни в Marseille, Франция
Квартира 4 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Этаж 1
Откройте для себя эту жилплощадь, расположенную в 9-м округе Марселя, в Zac Vallon Régny, ин…
$528,670
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Квартира 4 спальни в Marseille, Франция
Квартира 4 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$437,654
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Квартира 3 спальни в Marseille, Франция
Квартира 3 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 3
В 8-м округе Марселя находится великолепная жилплощадь. В самом центре ухоженных благоустрое…
$569,336
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Квартира 1 спальня в Marseille, Франция
Квартира 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Этаж 2
Идеальная жилплощадь в самом центре 6-го округа, в 12 минутах от метро 2 «Кастелян» и трамва…
$241,794
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Квартира 3 спальни в Sausset les Pins, Франция
Квартира 3 спальни
Sausset les Pins, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
Средиземноморский семейный морской курорт, 35 км от Марселя. Жилплощадь идеально расположен…
$400,859
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Квартира 1 спальня в Marseille, Франция
Квартира 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$255,969
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Квартира 1 спальня в Marseille, Франция
Квартира 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Этаж 2
В 8-м округе Марселя находится великолепная жилплощадь. В самом центре ухоженных благоустрое…
$281,763
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Квартира 2 спальни в Marseille, Франция
Квартира 2 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
Многообещающеая жилплощадь недалеко от центра города, в 14-м округе, в центре крупного проек…
$196,920
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Квартира 3 спальни в Marseille, Франция
Квартира 3 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$346,636
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Квартира 3 спальни в Marseille, Франция
Квартира 3 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
Откройте для себя эту жилплощадь, расположенную в 9-м округе Марселя, в Zac Vallon Régny, ин…
$405,507
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Квартира 4 спальни в Marseille, Франция
Квартира 4 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 4
Площадь 107 м²
Этаж 4
В 8-м округе Марселя находится великолепная жилплощадь. В самом центре ухоженных благоустрое…
$928,367
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Квартира 2 спальни в Marseille, Франция
Квартира 2 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$151,398
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Квартира 3 спальни в Marseille, Франция
Квартира 3 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
| Апартаменты
$427,932
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Квартира 3 спальни в Marseille, Франция
Квартира 3 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Многообещающеая жилплощадь недалеко от центра города, в 14-м округе, в центре крупного проек…
$249,783
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Квартира 3 спальни в Marseille, Франция
Квартира 3 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$225,411
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Квартира 4 спальни в Marseille, Франция
Квартира 4 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 3
Мы предлагаем вам новую коллекцию квартир в этой красивой жилплощади, от 2 до 4 очень просто…
$388,078
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Квартира 3 спальни в Marseille, Франция
Квартира 3 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Мы предлагаем вам новую коллекцию квартир в этой красивой жилплощади, от 2 до 4 очень просто…
$343,618
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Квартира 3 спальни в Marseille, Франция
Квартира 3 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
| Апартаменты
$282,731
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Квартира 4 спальни в Marseille, Франция
Квартира 4 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 4
Площадь 202 м²
Этаж 4
В 8-м округе Марселя находится великолепная жилплощадь. В самом центре ухоженных благоустрое…
$1,64 млн
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Квартира 2 спальни в Marseille, Франция
Квартира 2 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$208,659
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Квартира 2 спальни в Marseille, Франция
Квартира 2 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$191,715
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Квартира 1 спальня в Marseille, Франция
Квартира 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Этаж 3
В 8-м округе Марселя находится великолепная жилплощадь. В самом центре ухоженных благоустрое…
$287,573
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Квартира 2 спальни в Marseille, Франция
Квартира 2 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$488,816
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Типы недвижимости в Буше-дю-Роне

квартиры

Параметры недвижимости в Буше-дю-Роне, Франция

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