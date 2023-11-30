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Жильё в Буш-дю-Рон, Франция

Marseille
7
10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Marseille, Франция
Квартира 4 комнаты
Marseille, Франция
Комнаты 4
Площадь 88 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022Рядом с бульваром Мишеле и в самом сердце классифицированн…
€492,000
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Квартира 4 комнаты в Marseille, Франция
Квартира 4 комнаты
Marseille, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022Рядом с бульваром Мишеле и в самом сердце классифицированн…
€499,000
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Квартира 3 комнаты в Marseille, Франция
Квартира 3 комнаты
Marseille, Франция
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022Рядом с бульваром Мишеле и в самом сердце классифицированн…
€335,000
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Квартира 3 комнаты в Marseille, Франция
Квартира 3 комнаты
Marseille, Франция
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Дата сдачи объекта: немедленноЧтобы разрешить инструктаж файла, спасибо, что предоставили ад…
€399,000
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Квартира 2 комнаты в Marseille, Франция
Квартира 2 комнаты
Marseille, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€166,000
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Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой в Marseille, Франция
Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой
Marseille, Франция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€269,000
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Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой в Marseille, Франция
Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой
Marseille, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024В двух шагах от La Joliette, метро, трамвая и магазинов, I…
€241,000
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Квартира 4 комнаты в Marseille, Франция
Квартира 4 комнаты
Marseille, Франция
Комнаты 4
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Под солнцем Прованса, ваш новый адрес в План-де-Кюк... До…
€359,000
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Квартира 4 комнаты в Marseille, Франция
Квартира 4 комнаты
Marseille, Франция
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Под солнцем Прованса, ваш новый адрес в План-де-Кюк... До…
€349,000
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Квартира 3 комнаты в Marseille, Франция
Квартира 3 комнаты
Marseille, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Под солнцем Прованса, ваш новый адрес в План-де-Кюк... До…
€312,000
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Типы недвижимости в Буш-дю-Рон

квартиры

Параметры недвижимости в Буш-дю-Рон, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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