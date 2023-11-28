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Жильё в Жиронда, Франция

Бордо
8
Аркашон
4
34 объекта найдено
Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
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Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
€3,40 млн
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Вилла 4 спальни в Ла Тест-де-Бюш, Франция
Вилла 4 спальни
Ла Тест-де-Бюш, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Небольшой уголок рая! Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагае…
€2,27 млн
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Вилла 5 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 5 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ…
€11,55 млн
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Вилла 6 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 6 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 6
Площадь 210 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу представляет эту семейную виллу…
€2,31 млн
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Вилла 3 спальни в Аркашон, Франция
Вилла 3 спальни
Аркашон, Франция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот новый двухк…
€934,500
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Вилла 3 спальни в Гюжан-Местрас, Франция
Вилла 3 спальни
Гюжан-Местрас, Франция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот великолепны…
€882,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€350,200
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€345,700
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€360,200
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€310,500
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Дата сдачи объекта: немедленно  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 здан…
€325,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€385,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 …
€298,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€292,500
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€365,000
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Квартира 2 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 2 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€310,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€365,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€350,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€372,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€380,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€395,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€399,000
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Квартира 5 комнат в Бордо, Франция
Квартира 5 комнат
Бордо, Франция
Комнаты 5
Площадь 142 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€600,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€284,500
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€279,500
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€284,500
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€289,500
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€369,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 88 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€379,000
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Типы недвижимости в Жиронда

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Параметры недвижимости в Жиронда, Франция

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