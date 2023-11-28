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Шале во Франции
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38 объектов найдено
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Шале 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Megeve, Франция
17
10
750 м²
2
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машине от…
€13,00 млн
1
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Шале 4 спальни
Les Allues, Франция
4
3
LES 3 VALLEES: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОМАНИЯ Эта программа будет построена в районе Лайтеле, в Мери…
€1,28 млн
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Шале 4 спальни
Praz-sur-Arly, Франция
4
3
Этот проект в Haut Savoie предлагает Studio Apartments 4, которые идеально расположены и отк…
€1,42 млн
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Шале 4 спальни
Tignes, Франция
4
4
13 Шале 13 ДИЗАЙНЕРОВ ОДИН ШАЛЕТ, ОДИН ДИЗАЙНЕР, ОДИН ИЗ РАБОТЫ ИСКУССТВА 13 шале, 13 извест…
€4,10 млн
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Шале 4 спальни
La Garde, Франция
4
3
На высоте 1800 м в диапазоне Альп ‘ Grandes Rousses ’ L’Alpe d’Huez гнездится в горах ‘ Oisa…
€1,42 млн
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Шале 3 спальни
La Garde, Франция
3
2
Альп д'Юэз по прозвищу «Остров Солнца» из-за исключительного количества солнечного света, ко…
€1,04 млн
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Шале 3 спальни
Les Gets, Франция
3
2
Искусство жизни сделано в Les Gets. Фортуна поддерживает смелый девиз Les Gets. Этот средне-…
€925,000
1
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Шале 6 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
6
273 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€4,00 млн
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Шале 4 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
4
204 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€3,06 млн
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Шале 5 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
5
225 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€3,26 млн
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Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Франция
12
400 м²
Великолепное шале расположено на солнечном склоне деревушки Форне, Валь д'Изер, Франция.
€5,20 млн
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Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
3
327 м²
Современное шале расположено в частном и тихом жилом районе Куршевель Вилладж, Куршевель 155…
€3,78 млн
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Шале 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
6
366 м²
Превосходное шале, расположенное в Куршевеле 1850, с 6 просторными спальнями, одна из которы…
€11,50 млн
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Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
4
240 м²
Роскошное шале расположено у подножья горнолыжных склонов в Куршевеле, Франция. Шале в тради…
€4,50 млн
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Шале с сауной
Франция
200 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Новое шале с видом на Монблан …
€4,70 млн
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Шале
Франция
330 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале в центре Межева Крайн…
€6,80 млн
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Шале с сауной
Франция
480 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале с отделкой от известного дизайнера …
€9,50 млн
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Шале с сауной
Альбервиль, Франция
938 м²
Франция департамент Савойя, регион Рона-Альпы горнолыжный курорт Куршевель …
€12,00 млн
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Шале с лифтом
Франция
500 м²
Франция Рона-Альпы г.Межев Шале в самом центре Межева …
€13,00 млн
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Шале с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Франция
4 м²
Особняк в стиле ар-деко 1937 года строительства с видом на море, Антиб, Франция. Вилла полно…
€4,31 млн
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Шале 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
5
700 м²
Роскошный особняк расположен в регионе Коньяк, Франция. Дом находится между Жарнаком и Руилл…
€988,000
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Шале 13 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Франция
13
600 м²
Превосходный особняк 18 века расположен в винном апелласьоне Кенси в Долине Луары, Франция. …
€990,000
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Шале 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Франция
7
900 м²
Изумительное шато XVIII века расположено в коммуне Клермон-Саве, Гасконь, Франция. Шато было…
€1,95 млн
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Шале 17 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Франция
17
1 000 м²
Этот красивый замок 19 века, окруженный парком 9 га, расположен в 25 км к северу от Тура, в …
€2,52 млн
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Шале 5 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Франция
5
250 м²
Старинный особняк в регионе Нормандия. Нормандия – это одна из самых романтических и популяр…
€900,000
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Шале 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Франция
5
400 м²
Роскошное шале 19го века в традиционном савойском стиле расположено в небольшой деревушке с…
€2,90 млн
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Шале 4 спальни с мебелью, с садом, с отоплением
Франция
4
280 м²
Очаровательное шале расположено на возвышенности в альпийской деревне во Франции. Деревушка …
€2,95 млн
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Шале 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Франция
4
210 м²
Очаровательное шале расположено в районе Южных Провансальских Альп в коммуне Лез-Ор. Шале об…
€315,000
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Шале с гаражом, с садом, с пирсом
Nogent-sur-Marne, Франция
4 м²
Прекрасный особняк в Ножан-сюр-Марн, Иль-де-Франс. В доме 4 роскошные спальни с ванными ком…
€3,50 млн
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Шале с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Дордонь, Франция
4 м²
Чудесный особняк расположен в тихом живописном местечке в Бомон-дю-Перигор недалеко от Берже…
€3,10 млн
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