Hotel Invest

6 rue Louis Braille
;
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
1 месяц
Языки общения
English, Русский, Français
Веб-сайт
studio.youtube.com/channel/UCO-Imi_0DDLBsQdhxPKblxw
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Международное инвестиционное агентство по продаже отельных номеров и зарубежной недвижимости

Мы предлагаем клиентам инвестиционные решения нового уровня: покупку отельных номеров и объектов недвижимости с гарантированной доходностью, прозрачной юридической структурой и сопровождением на всех этапах сделки.
📌Что мы предлагаем
🔹продажа отельных номеров в управляемых отельных сетях
🔹объекты под сдачу в аренду и пассивный доход
🔹инвестиционные программы с доходностью
🔹жилые и коммерческие объекты в премиальных локациях
🔹проекты на этапе строительства и готовые объекты
🔹консультации по инвестициям и доходности
🔹сопровождение сделки «под ключ»
🔹юридическое сопровождение

Услуги

📌Почему работает с нами выгодно

🔸прямые условия от официальных девелоперов
🔸 прозрачные инвестиционные модели
🔸 индивидуальный подбор объектов под цели клиента
🔸 оценка рисков и финансовой доходности
🔸 комплексное сопровождение сделки
🔸 полный юридический контроль
🔸 доступ к закрытым проектам

Квартиры
Квартира 1 комната в Винья-дель-Мар, Чили
Квартира 1 комната
Винья-дель-Мар
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/12
VM Boulevard — инвестиция в стиль жизни у океана VM Boulevard — современный жилой проект …
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Forest Castle — жизнь в гармонии с природой у моря Forest Castle — это третья очередь мас…
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Беноа, Индонезия
Квартира 1 комната
Беноа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
Предложение напрямую от строительной компании! В Нуса Дуа (Бали) стартует продажа единств…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Варна, Болгария
Квартира 3 комнаты
Варна
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Продажа клубного дома Forest Club House — Варна Forest Club House — это камерный жилой пр…
Цена по запросу
Коммерческая недвижимость
Продажа отельных номеров на Мальдивах - доход от 15% под брендом Radisson в Каафу, Мальдивы
Продажа отельных номеров на Мальдивах - доход от 15% под брендом Radisson
Каафу
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
🌴 Инвестиции в рай: курортная недвижимость на Мальдивах от застройщика Прямое предложение…
Цена по запросу
Продаются отельные номера в бутик-отеле в центре Аликанте, Испания в Аликанте, Испания
Продаются отельные номера в бутик-отеле в центре Аликанте, Испания
Аликанте
Площадь 30 м²
Castellon Plaza Hotel — современный бутик-отель на 30 дизайнерских номеров с панорамным видо…
Цена по запросу
Продается отельный номер на Бали, под управление Wyndham в Tegalinggah, Индонезия
Продается отельный номер на Бали, под управление Wyndham
Tegalinggah
Площадь 28 м²
Предложение напрямую от строительной компании! Amani Melasti — инвестиционный отель преми…
Цена по запросу
Инвестируйте в отельные номера у аэропорта Бухареста — высокая доходность под брендом Wyndham в Otopeni, Румыния
Инвестируйте в отельные номера у аэропорта Бухареста — высокая доходность под брендом Wyndham
Otopeni
Площадь 28 м²
Количество этажей 3
Продаются гостиничные номера в отеле Wyndham Garden Bucharest Airport (Бухарест, Румыния). …
Цена по запросу
