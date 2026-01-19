Hotel Invest

Об агентстве

Международное инвестиционное агентство по продаже отельных номеров и зарубежной недвижимости

Мы предлагаем клиентам инвестиционные решения нового уровня: покупку отельных номеров и объектов недвижимости с гарантированной доходностью, прозрачной юридической структурой и сопровождением на всех этапах сделки.

📌Что мы предлагаем

🔹продажа отельных номеров в управляемых отельных сетях

🔹объекты под сдачу в аренду и пассивный доход

🔹инвестиционные программы с доходностью

🔹жилые и коммерческие объекты в премиальных локациях

🔹проекты на этапе строительства и готовые объекты

🔹консультации по инвестициям и доходности

🔹сопровождение сделки «под ключ»

🔹юридическое сопровождение