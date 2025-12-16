ВНЖ Франции по программе "Talent — Startup"

  1. Realting.com
Срок получения: от 5 месяцев
Расходы: от
$17,625
О программе иммиграции

Добро пожаловать в EU Unlockr
С 2021 года EU Unlockr — признанный эксперт в сопровождении семей, предпринимателей
и инвесторов, которые ищут безопасный и прозрачный путь к получению ВНЖ во Франции.
Мы — компания, полностью специализирующаяся на Франции, с успешностью наших программ
на уровне 92%.
Наши решения — это сервис «под ключ», полная прозрачность и индивидуальный подход
к каждому клиенту. Независимо от вашей цели:

French Tech Founder Talent Visa — идеальная программа для предпринимателей и квалифицированных
специалистов (инженеров, IT-специалистов, финансистов и др.), планирующих запустить инновационный
проект во Франции. Если у вас нет собственного проекта, наша команда подберёт и разработает для вас
готовое решение, соответствующее вашему профилю и требованиям программы. В отличие от программы
«Talent — ВНЖ через открытие бизнеса», здесь не требуются первоначальные инвестиции — достаточно
инновационного проекта, одобренного Министерством экономики Франции.


Ключевые преимущества

  • ВНЖ на срок до 4 лет для всей семьи (супруг(а) получает право на работу, дети имеют доступ
  • к бесплатным школам).
  • Нет требований к первоначальным инвестициям.
  • Ускоренное рассмотрение: предварительное одобрение возможно уже в течение 1 месяца.
  • Полный доступ к системе здравоохранения, банковским услугам и социальным льготам.
  • Возможность подать на французское гражданство через 5 лет.
Требования к заявителю
  • Наличие инновационного проекта в одной из 6 признанных категорий (мы предоставляем помощь с решением, адаптированным под ваш профиль).
  • Накопления на жизнь во Франции: от 21600 € для основного заявителя (на пару мы рекомендуем 30000 € и на семью с детьми 40000 €).
Документы
Документы для заявителя

На первом этапе мы запрашиваем минимум данных для быстрой предварительной оценки:

  • краткое резюме / CV с основным образованием и опытом работы;

  • базовую информацию о составе семьи (супруг, дети);

  • контактные данные для связи.

Этапы получения программы
Оставьте заявку
от 1 день
С вами свяжутся Консультанты EU Unlockr. Это команда высококвалифицированных специалистов, которые сопровождают клиентов на каждом этапе оформления французского ВНЖ. Мы работаем внимательно, тщательно и с полной ответственностью за результат, чтобы ваше досье было подготовлено корректно и соответствовало требованиям французских органов.
Отправка резюме (СV)
от 7 дней
Заключение договора и начало работы
Подготовка проекта
от 7 дней
Подача в Минестерство экономики
от 7 дней
Получение визы D
от 2 месяца
Получение карты ВНЖ
от 2 месяца
