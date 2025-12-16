ВНЖ Франции по программе "Talent — Startup"

Добро пожаловать в EU Unlockr
С 2021 года EU Unlockr — признанный эксперт в сопровождении семей, предпринимателей
и инвесторов, которые ищут безопасный и прозрачный путь к получению ВНЖ во Франции.
Мы — компания, полностью специализирующаяся на Франции, с успешностью наших программ
на уровне 92%.
Наши решения — это сервис «под ключ», полная прозрачность и индивидуальный подход
к каждому клиенту. Независимо от вашей цели:
French Tech Founder Talent Visa — идеальная программа для предпринимателей и квалифицированных
специалистов (инженеров, IT-специалистов, финансистов и др.), планирующих запустить инновационный
проект во Франции. Если у вас нет собственного проекта, наша команда подберёт и разработает для вас
готовое решение, соответствующее вашему профилю и требованиям программы. В отличие от программы
«Talent — ВНЖ через открытие бизнеса», здесь не требуются первоначальные инвестиции — достаточно
инновационного проекта, одобренного Министерством экономики Франции.
Ключевые преимущества
На первом этапе мы запрашиваем минимум данных для быстрой предварительной оценки:
краткое резюме / CV с основным образованием и опытом работы;
базовую информацию о составе семьи (супруг, дети);
контактные данные для связи.