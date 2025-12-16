ВНЖ Франции по программе "Talent — Startup"

О программе иммиграции

Добро пожаловать в EU Unlockr

С 2021 года EU Unlockr — признанный эксперт в сопровождении семей, предпринимателей

и инвесторов, которые ищут безопасный и прозрачный путь к получению ВНЖ во Франции.

Мы — компания, полностью специализирующаяся на Франции, с успешностью наших программ

на уровне 92%.

Наши решения — это сервис «под ключ», полная прозрачность и индивидуальный подход

к каждому клиенту. Независимо от вашей цели:

French Tech Founder Talent Visa — идеальная программа для предпринимателей и квалифицированных

специалистов (инженеров, IT-специалистов, финансистов и др.), планирующих запустить инновационный

проект во Франции. Если у вас нет собственного проекта, наша команда подберёт и разработает для вас

готовое решение, соответствующее вашему профилю и требованиям программы. В отличие от программы

«Talent — ВНЖ через открытие бизнеса», здесь не требуются первоначальные инвестиции — достаточно

инновационного проекта, одобренного Министерством экономики Франции.



Ключевые преимущества