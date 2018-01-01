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Premiumazur

Франция, Nice
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Premiumazur
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2011
Языки общения
Языки общения
Русский, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
premiumazur.ru
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О застройщике

Компания «Premiumazur» сотрудничает с французскими застройщиками более 10-ти лет. Мы специализируемся на продаже строящегося и нового жилья по ценам застройщиков. Кроме того, в нашей компании работают еще 2 отдела:

  • Отдел по продаже и аренде вилл;
  • Отдел организации деловых мероприятий.

Мы располагаем высокопрофессиональным штатом сотрудников, которые помогут Вам не только подобрать квартиру или виллу в соответствии с вашими критериями поиска, но и занимаются сопровождением клиента на протяжении всей сделки до нотариальной подписи контракта купли-продажи объекта. Наши сотрудники осуществляют и дальнейшую помощь в открытии банковских счетов во Франции, подключении электроэнергии и водоснабжения, помогут Вам оборудовать и декорировать вашу квартиру или виллу. Наши сотрудники остаются всегда на связи с клиентом и ответят на любые вопросы, связанные с проживанием на французской Ривьере.

Организация деловых мероприятий и встреч, научных конференций, корпоративного отдыха остается приоритетным направлением деятельности компании.

Безупречная репутация и многолетний опыт гарантируют предоставление качественных услуг для наших клиентов.

Наши агенты во Франции
Olga Thimonier
Olga Thimonier
5 объектов
Другие застройщики
Groupe Immobilier ANGELOTTI

Vibes Resort - это роскошная туристическая резиденция, расположенная в натуристской деревне Кап д'Агд ( Франция ). Это прекрасная возможность максимизировать стоимость ваших активов с прогнозируемой доходностью от 4 до 8% и правом на возмещение НДС*.

Этот новый роскошный курорт состоит из частных квартир, бассейна и джакузи, лаундж-бара и ресторана, расположенного на террасе на крыше с захватывающим видом на море. Настоящий стимул отпустить и побаловать себя лазурным экраном.

Внутренняя территория резиденции посвящена роскоши и гедонизму. На крыше Vibes Resort с видом на натуристскую деревню, Порт-Аббонн и Средиземное море находится частный остров, место, где время проходит изысканно. Выпейте коктейль в бассейне, насладитесь джакузи или лаундж-баром, отдохните в тени на широком деревянном пляже в окружении пальм ... и насладитесь мягкой южной атмосферой.

Затем отправляйтесь в свои частные квартиры и наслаждайтесь высоким уровнем комфорта, которым мы хотели бы поделиться с вами. Апартаменты Vibes Resort, начиная от квартир с одной спальней и заканчивая люксами с четырьмя спальнями, предлагают тот маленький оттенок эксклюзивности, который делает их такими неотразимыми. Декорированная и дизайнерская мебель, уютный интерьер, большие объемы, охраняемая частная парковка; это все о вашем благополучии.

 

 

*Пригодность только для информационных целей и при соблюдении определенных условий. Аренда в режиме parahotel включает в себя как минимум три из следующих услуг: завтрак, регулярная уборка помещений, прачечная, служба приема гостей. Он дает право владельцу на полное возмещение 20% НДС, понесенного при приобретении актива, при условии обязательства по аренде. Как и все инвестиции, предприятия недвижимости находятся под угрозой.

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