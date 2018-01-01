Premiumazur
Компания «Premiumazur» сотрудничает с французскими застройщиками более 10-ти лет. Мы специализируемся на продаже строящегося и нового жилья по ценам застройщиков. Кроме того, в нашей компании работают еще 2 отдела:
- Отдел по продаже и аренде вилл;
- Отдел организации деловых мероприятий.
Мы располагаем высокопрофессиональным штатом сотрудников, которые помогут Вам не только подобрать квартиру или виллу в соответствии с вашими критериями поиска, но и занимаются сопровождением клиента на протяжении всей сделки до нотариальной подписи контракта купли-продажи объекта. Наши сотрудники осуществляют и дальнейшую помощь в открытии банковских счетов во Франции, подключении электроэнергии и водоснабжения, помогут Вам оборудовать и декорировать вашу квартиру или виллу. Наши сотрудники остаются всегда на связи с клиентом и ответят на любые вопросы, связанные с проживанием на французской Ривьере.
Организация деловых мероприятий и встреч, научных конференций, корпоративного отдыха остается приоритетным направлением деятельности компании.
Безупречная репутация и многолетний опыт гарантируют предоставление качественных услуг для наших клиентов.