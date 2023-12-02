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Жильё в Лилль, Франция

25 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€210,400
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2022Расположенный в новом жилом районе, Le RUBIX сочетает в се…
€245,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€219,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€217,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€217,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€219,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€281,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€286,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€288,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€288,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€293,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 4 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€373,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€284,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 4 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€369,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 4 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€344,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 4 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€364,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 4 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€408,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 4 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€421,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 4 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€413,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€198,500
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€194,200
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€194,200
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 4 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€372,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 4 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€362,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 4 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€365,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Лилль, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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