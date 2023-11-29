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Жильё в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

Бурк-ан-Брес
77
Альбервиль
62
Courchevel
50
Lyon
43
Saint-Priest
20
Bonneville
15
Клермон-Ферран
3
162 объекта найдено
Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом в Nizerolles, Франция
Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом
Nizerolles, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 200 м²
Артикул: ART2547 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК Замок 30 комнат 20 спален 1200 м² Замок, первон…
€12,60 млн
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Шале 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Megeve, Франция
Шале 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Megeve, Франция
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машине от…
€13,00 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 550 м²
Франция Регион Рона-Альпы Женевское озеро Вилла с пляжем Очен…
€7,40 млн
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Шале 4 спальни в Les Allues, Франция
Шале 4 спальни
Les Allues, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
LES 3 VALLEES: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОМАНИЯ Эта программа будет построена в районе Лайтеле, в Мери…
€1,28 млн
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Шале 4 спальни в Praz-sur-Arly, Франция
Шале 4 спальни
Praz-sur-Arly, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этот проект в Haut Savoie предлагает Studio Apartments 4, которые идеально расположены и отк…
€1,42 млн
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Шале 4 спальни в Tignes, Франция
Шале 4 спальни
Tignes, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
13 Шале 13 ДИЗАЙНЕРОВ ОДИН ШАЛЕТ, ОДИН ДИЗАЙНЕР, ОДИН ИЗ РАБОТЫ ИСКУССТВА 13 шале, 13 извест…
€4,10 млн
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Шале 3 спальни в Les Gets, Франция
Шале 3 спальни
Les Gets, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Искусство жизни сделано в Les Gets. Фортуна поддерживает смелый девиз Les Gets. Этот средне-…
€925,000
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Квартира 3 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€274,000
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Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€286,000
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Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€283,000
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Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€290,000
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Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€287,000
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Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€278,000
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Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€292,000
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Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€271,000
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Квартира 4 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 4 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€349,000
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Квартира 4 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 4 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€319,000
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Квартира 4 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 4 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 4
Площадь 73 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€313,000
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Квартира 4 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 4 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€330,000
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Квартира 4 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 4 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€318,000
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Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€296,000
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Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€284,500
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Квартира 1 комната в Saint-Priest, Франция
Квартира 1 комната
Saint-Priest, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€166,000
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Квартира 2 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 2 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€232,000
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Квартира 2 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€208,000
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Квартира 2 комнаты в Saint-Genis-Pouilly, Франция
Квартира 2 комнаты
Saint-Genis-Pouilly, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Откройте для себя наш новый роскошный комплекс ""LE MAGNI…
€312,500
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Квартира 2 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€242,000
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Квартира 3 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€282,000
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Квартира 2 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€243,000
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Квартира 2 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€217,000
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Типы недвижимости в Auvergne-Rhone-Alpes

квартиры
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Параметры недвижимости в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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