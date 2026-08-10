Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Овернь — Рона — Альпы
  4. Жилая

Жилье в Оверни — Роне — Альпах, Франция

;
Lyon
493
Annecy
400
Клермон-Ферран
364
Grenoble
212
Показать больше
2 329 объектов найдено
Квартира 3 спальни в La Verpilliere, Франция
Квартира 3 спальни
La Verpilliere, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
Жилплощадь находится рядом со всеми удобствами (магазины, аптеки, рестораны и т.д.). Таким о…
$297,449
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 32 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$198,493
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Corbas, Франция
Квартира 3 спальни
Corbas, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$327,891
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$353,221
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Decines Charpieu, Франция
Квартира 2 спальни
Decines Charpieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь всеми преимуществами инвестиций в управляемую резиденцию: высокая доходность …
$245,362
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Bron, Франция
Квартира 2 спальни
Bron, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$253,297
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Decines Charpieu, Франция
Квартира 2 спальни
Decines Charpieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь всеми преимуществами инвестиций в управляемую резиденцию: высокая доходность …
$257,793
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Lyon, Франция
Квартира 3 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$448,962
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Lyon, Франция
Квартира 4 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$565,154
Оставить заявку
Замок 6 спален в Rue des Bolliets, Франция
Замок 6 спален
Rue des Bolliets, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 900 м²
Исключительный замок XIII века в Савойе — рядом с границей Швейцарии Этот савойский замок…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$354,151
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$372,393
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$391,564
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 3 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$291,446
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 3 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
13 минут от центра города на машине или на велосипеде по зеленой дороге, эта новая жилплощад…
$257,944
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Cognin, Франция
Квартира 2 спальни
Cognin, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$267,240
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$286,992
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Этаж 4
Примите участие в создании жилья в центре Анси. Это исключительный жилой район, в основе кот…
$669,261
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Thonon les Bains, Франция
Дом 8 комнат
Thonon les Bains, Франция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Удивительная недвижимость на берегу озера в районе Thonon-Les-Bains!Рядом с портом Ривс и ра…
$2,68 млн
Оставить заявку
Замок 10 спален в Anjou, Франция
Замок 10 спален
Anjou, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Великолепный замок XIX века на продажу в Анжу В живописной и спокойной  местности, на вые…
Цена по запросу
Оставить заявку
Замок 8 спален в 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Франция
Замок 8 спален
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Франция
Количество спален 8
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Уникальный Замок в 10км от центра Женевы с французской стороны, 3км до озера Леман. Замок…
$14,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 1 спальня в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 1 спальня
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Жилплощадь популярна благодаря своей истории и большими фасадами . Находится в самом центре …
$309,301
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Sciez, Франция
Квартира 2 спальни
Sciez, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$282,891
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Студия
$81,915
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$277,116
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Gleize, Франция
Квартира 2 спальни
Gleize, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Современные фасады, сублимирующие фронтон бывшего кооператива, магазины у подножия жилплощад…
$246,433
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Saint Nicolas, Франция
Квартира 3 спальни
Saint Nicolas, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Исключительное предложение , чтобы вложиться : скидка 2000 евро - 1 номер . Адрес на выбор, …
$249,857
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 3 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$296,287
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Lyon, Франция
Квартира 3 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$364,840
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Lyon, Франция
Квартира 3 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 4
В Лионе 3, в 10 минутах от Пар-Дьё, проходит новая программа. Мы предлагаем 34 квартиры от 2…
$483,355
Оставить заявку

Типы недвижимости в Оверни — Роне — Альпах

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Оверни — Роне — Альпах, Франция

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти