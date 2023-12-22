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Жильё в Окситания, Франция

Тулуза
7
Bagneres-de-Luchon
5
Balma
5
Сен-Годенс
5
Баньер-де-Бигор
3
Тарб
3
196 объектов найдено
Дом 8 спален в Баньер-де-Бигор, Франция
Дом 8 спален
Баньер-де-Бигор, Франция
Число комнат 24
Площадь 450 м²
Цена по запросу
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Замок 30 комнат в Монпелье, Франция
Замок 30 комнат
Монпелье, Франция
Число комнат 30
Площадь 1 300 м²
ЗАМОК В ТУРЕНЕ Замок 30 комнат 29 спален 1300 м² Продается замок с исторической ценнос…
€14,95 млн
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Квартира 5 спален с интернетом, с камином, с барбекю в Ош, Франция
Квартира 5 спален с интернетом, с камином, с барбекю
Ош, Франция
Число комнат 10
Площадь 438 м²
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с камином, с Dvoynoe osteklenie, с Meblirovannyy в Bagneres-de-Luchon, Франция
Квартира 2 спальни с камином, с Dvoynoe osteklenie, с Meblirovannyy
Bagneres-de-Luchon, Франция
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Квартира стандинг, состоящая из большой гостиной с камином, 2 спален, кухни, ванной, туалета…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни с бассейном, с интернетом, с камином в Maubourguet, Франция
Дом 3 спальни с бассейном, с интернетом, с камином
Maubourguet, Франция
Число комнат 6
Площадь 250 м²
В 30 минутах к северу от Тарба, в тихой сельской местности, старый фермерский дом из гальки…
Цена по запросу
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Дом 6 спален с бассейном, с камином, с Meblirovannyy в Maubourguet, Франция
Дом 6 спален с бассейном, с камином, с Meblirovannyy
Maubourguet, Франция
Число комнат 8
Площадь 294 м²
Цена по запросу
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Вилла в Castillon, Франция
Вилла
Castillon, Франция
Площадь 220 м²
Вилла 8 pièces – Quelques минутная минутная поездка по Ментону и Проксимити де ла Принципаут…
€1,35 млн
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Вилла в Тулуза, Франция
Вилла
Тулуза, Франция
Площадь 3 100 м²
Рядом с домом: этот роскошный замок XVI века расположен между Тулузой и Альби, в окружении з…
€1,49 млн
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€320,000
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€320,000
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Квартира 4 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 4 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Предварительный просмотр новой резиденции ICADE в Тулузе!…
€378,100
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Предварительный просмотр новой резиденции ICADE в Тулузе!…
€243,300
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Квартира 3 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
€243,000
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Квартира 2 комнаты в Монпелье, Франция
Квартира 2 комнаты
Монпелье, Франция
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
€265,000
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Квартира 4 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 4 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Небольшая резиденция в центре города Турнефой. Будьте пер…
€419,000
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Квартира 5 комнат в Монпелье, Франция
Квартира 5 комнат
Монпелье, Франция
Число комнат 5
Площадь 107 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
€689,000
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Квартира 3 комнаты в Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
€399,000
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Квартира 3 комнаты в Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
€409,000
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Квартира 5 комнат в Метрополия Франции, Франция
Квартира 5 комнат
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 5
Площадь 96 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  La Canopée, новый образ жизни! В Тулузе откройте для себ…
€449,000
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Квартира 2 комнаты в Монпелье, Франция
Квартира 2 комнаты
Монпелье, Франция
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
€319,000
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Резиденция MOSAÏC предлагает 135 домов, разделенных на 7 …
€240,000
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Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€227,000
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Квартира 2 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 2 комнаты
Nimes, Франция
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Дата сдачи объекта: немедленно  Etoile Hoche отличается своей решительно современной архитек…
€169,000
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Квартира 5 комнат в Метрополия Франции, Франция
Квартира 5 комнат
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 5
Площадь 134 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€785,300
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Резиденция MOSAÏC предлагает 135 домов, разделенных на 7 …
€244,000
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€315,000
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Дом 5 спален с камином, с барбекю, с Dvoynoe osteklenie в Баньер-де-Бигор, Франция
Дом 5 спален с камином, с барбекю, с Dvoynoe osteklenie
Баньер-де-Бигор, Франция
Число комнат 10
Площадь 264 м²
В 5 минутах от Баньер-де-Бигор, посреди исключительной среды с прекрасной панорамой, находит…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
€374,000
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Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 63 м²
Symphonie Programme immobilier neuf d'exception. Nouvelle réalisation au coeur de la Roserai…
€264,000
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Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 65 м²
Urban Garden Urban Garden ou The place to be Green ! Programme immobilier neuf dans le centr…
€257,000
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Типы недвижимости в Окситания

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Окситания, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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