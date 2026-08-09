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Жилье в Окситании, Франция

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Монпелье
466
Тулуза
346
Перпиньян
139
Ales
99
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1 301 объект найдено
Дом 6 комнат в 130, Франция
UP UP
Дом 6 комнат
130, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный традиционный дом в стиле Керси, построенный в 1819 году.Этот бол…
$432,619
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Квартира 4 спальни в Ramonville Saint Agne, Франция
Квартира 4 спальни
Ramonville Saint Agne, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 1
К югу от Тулузы граничит с рекой Рюиссо Сен-Ань . Это уникальное расположение имеет много п…
$350,413
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
Тулуза — столица Окситании, и здесь есть все. Это колыбель инноваций в аэрокосмической, техн…
$414,802
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Тулуза, Франция
Квартира 1 спальня
Тулуза, Франция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$297,333
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Квартира 3 спальни в Pont de Peyre, Франция
Квартира 3 спальни
Pont de Peyre, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь в Пон-л'Аббе, расположенную на юго-восточной оконечности …
$261,546
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Квартира 2 спальни в Pins Justaret, Франция
Квартира 2 спальни
Pins Justaret, Франция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Жилплощадь расположена в 15 км от Тулузы. Небольшой, тихий и популярный город , он располож…
$270,725
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Квартира 3 спальни в Pont de Peyre, Франция
Квартира 3 спальни
Pont de Peyre, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь в Пон-л'Аббе, расположенную на юго-восточной оконечности …
$234,706
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Квартира 3 спальни в Beziers, Франция
Квартира 3 спальни
Beziers, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$255,620
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Квартира 4 спальни в Le Grau du Roi, Франция
Квартира 4 спальни
Le Grau du Roi, Франция
Количество спален 4
Площадь 111 м²
Этаж 2
Откройте для себя наш новый исключительный адрес в очаровательном тупике популярного жилого …
$1,04 млн
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Коммерческий успех, новые квартиры доступны.Выберите нашу новую жилплощадь в Монпелье, всего…
$369,380
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Квартира 1 спальня в Монпелье, Франция
Квартира 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Апартаменты
$193,110
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 5
Создавать жилплощадь завтрашнего дня, такова задача развития. Изобретают новые эксклюзивные…
$348,573
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Квартира 3 спальни в Castries, Франция
Квартира 3 спальни
Castries, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Откройте для себя нашу жилплощадь новых квартир, расположенных в Кастри. В 15 км к востоку о…
$328,821
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Квартира 3 спальни в Castries, Франция
Квартира 3 спальни
Castries, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Откройте для себя нашу жилплощадь новых квартир, расположенных в Кастри. В 15 км к востоку о…
$314,878
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Квартира 1 спальня в Монпелье, Франция
Квартира 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$178,934
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Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$260,268
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 88 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$429,791
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Квартира 1 спальня в Ales, Франция
Квартира 1 спальня
Ales, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$109,103
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 4
Создавать жилплощадь завтрашнего дня, такова задача развития. Изобретают новые эксклюзивные…
$335,792
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Квартира 2 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 2 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$216,406
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Квартира 3 спальни в Pins Justaret, Франция
Квартира 3 спальни
Pins Justaret, Франция
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Этаж 2
Жилплощадь расположена в 15 км от Тулузы. Небольшой, тихий и популярный город , он располож…
$417,126
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$341,137
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$341,137
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Студия
$191,367
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 5
Создавать жилплощадь завтрашнего дня, такова задача развития. Изобретают новые эксклюзивные…
$355,545
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Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$221,344
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Вилла в Pont de Peyre, Франция
Вилла
Pont de Peyre, Франция
Количество спален 5
Площадь 104 м²
Откройте для себя новую жилплощадь в Пон-л'Аббе, расположенную на юго-восточной оконечности …
$325,335
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Квартира 2 спальни в Marseillan, Франция
Квартира 2 спальни
Marseillan, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$225,411
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Квартира 1 спальня в Ales, Франция
Квартира 1 спальня
Ales, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$109,220
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$263,560
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