Prestige Resiences

Франция,
;
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 года 1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
www.luxuryworld-foryou.com
Об агентстве

Роскошный мир для Вы - эксклюзивная платформа, посвященная миру роскоши, предназначенная для подключения высококлассных международных клиентов с премиальными товарами и индивидуальными услугами. Независимо от того, ищете ли вы престижную виллу, яхтенный чартер, редкие часы или индивидуальные впечатления, мы открываем двери в мир предельной изысканности.

Наша экспертиза: Недвижимость, Автомобили, Якты, Стиль Жизни, Лошади, Аренда, Художественная коллекция и Crypto Shopping.

Наши обязательства: эксклюзивность и дискреционность Тщательно отобранные партнеры, персонализированный сервис и поддержка премиум-класса, широкая и надежная международная сеть

Наша миссия:

Предлагать привилегированный доступ к миру роскоши в его самой редкой, самой элегантной и самой вдохновляющей форме.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 17:04
(UTC+1:00, Europe/Paris)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Роскошный пентхаус с эксклюзивной отделкой и культовыми видами Откройте для себя подлинно…
Цена по запросу
Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Эксклюзивный пентхаус в Dubai Marina – Emirates Crown Расположенный на одном из верхних э…
$6,57 млн
Квартира 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивные апартаменты на Palm Jumeirah с панорамными видами на море Представляем уника…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни
Дубай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Роскошные апартаменты с просторной террасой в The Ritz-Carlton Residences, Business Bay П…
Цена по запросу
Дома
Дом 6 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 6 спален
Дубай
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Cavalli Estates – эксклюзивные виллы в Damac Hills, Дубай  Откройте для себя Cavalli Esta…
Цена по запросу
Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Вилла Karl Lagerfeld  -  вид на кристальную лагуну Представляем уникальный архитектурный …
Цена по запросу
Шале 25 комнат в Crans, Швейцария
Шале 25 комнат
Crans
Число комнат 25
Chalet S — Абсолютная вершина альпийской роскоши ✨ 2 500 м² • До 24 гостей • Восточная эл…
Цена по запросу
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Современная элегантность с видом на Средиземное море Расположенная на участке №53 престиж…
Цена по запросу
Краткосрочная аренда
Шале 25 комнат в Crans, Швейцария
Шале 25 комнат
Crans
Число комнат 25
Chalet S — Абсолютная вершина альпийской роскоши ✨ 2 500 м² • До 24 гостей • Восточная эл…
Цена по запросу
Chalet Art – Courchevel 1850 – один из самых эксклюзивных шале Беллекот в Courchevel, Франция
Chalet Art – Courchevel 1850 – один из самых эксклюзивных шале Беллекот
Courchevel
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 212 м²
Идеально расположенный в живописном поселке Беллекот, Chalet Art является по-настоящему уник…
Цена по запросу
Chalet La Datcha – Courchevel 1850 – Искусство альпийского гостеприимства в Courchevel, Франция
Chalet La Datcha – Courchevel 1850 – Искусство альпийского гостеприимства
Courchevel
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 500 м²
Расположенный в одном из самых традиционных и эксклюзивных районов Куршевеля 1850, Chalet La…
Цена по запросу
Chalet Harmony – Méribel – Роскошь, гармония и современный альпийский дизайн в Meribel les Allues, Франция
Chalet Harmony – Méribel – Роскошь, гармония и современный альпийский дизайн
Число комнат 12
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Chalet Harmony — это роскошное шале в Мерибеле, сочетающее исключительное расположение, высо…
Цена по запросу
Irina Larroque
Irina Larroque
51 объект
