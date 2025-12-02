ВНЖ Франции по программе "Talent — Открытие компании"

  1. Realting.com
Срок получения: от 5 месяцев
Расходы: от
$19,725
;
О программе иммиграции

Добро пожаловать в EU Unlockr
С 2021 года EU Unlockr — признанный эксперт в сопровождении семей, предпринимателей
и инвесторов, которые ищут безопасный и прозрачный путь к получению ВНЖ во Франции.
Мы — компания, полностью специализирующаяся на Франции, с успешностью наших программ
на уровне 92%.
Наши решения — это сервис «под ключ», полная прозрачность и индивидуальный подход
к каждому клиенту. Независимо от вашей цели:

Эта программа предназначена для предпринимателей, которые хотят открыть собственный бизнес во Франции.
Она предоставляет долгосрочный вид на жительство (до 4 лет, в 95%-4 года) и понятный путь к получению французского
гражданства через 5 лет. EU Unlockr обеспечивает полное сопровождение — от проработки бизнес-идеи
и бизнес-плана до регистрации компании и открытия счетов.

Ключевые преимущества

  • Доступ к бесплатному образованию.
  • Доступ к системе здравоохранения, банковским услугам и социальным льготам.
  • Простая процедура продления ВНЖ.
  • Возможность подать на французское гражданство через 5 лет.
  • Сервис «под ключ»: регистрация компании, открытие профессионального и личного банковских счетов.

Головной офис EU Unlockr находится в Париже, а часть специалистов — в России,
что обеспечивает удобную и понятную поддержку для местных клиентов. Наша многоязычная
команда сопровождает вас на каждом этапе — от первой консультации до успешной релокации.

 

Преимущества
от 5 месяцев
от
$19,725
48 месяцев
Требования к заявителю
  • Минимальные инвестиции: 30000 € в собственный бизнес во Франции (средства размещаются
  • на эскроу-счёте до регистрации компании).
  • Диплом магистра или подтверждённый профессиональный опыт от 5 лет.
  • Накопления на жизнь во Франции: от 21600 € для основного заявителя (на пару мы рекомендуем 30000 € и на семью с детьми 40000 €)
Документы
Документы для заявителя

На первом этапе мы запрашиваем минимум данных для быстрой предварительной оценки:

  • краткое резюме / CV с основным образованием и опытом работы;

  • базовую информацию о составе семьи (супруг, дети);

  • контактные данные для связи.

Этапы получения программы
от 1 день
С вами свяжутся Консультанты EU Unlockr. Это команда высококвалифицированных специалистов, которые сопровождают клиентов на каждом этапе оформления французского ВНЖ. Мы работаем внимательно, тщательно и с полной ответственностью за результат, чтобы ваше досье было подготовлено корректно и соответствовало требованиям французских органов.
Отправка резюме (СV)
от 1 день
Мы бесплатно проверим ваше резюме и проведем консультацию по выбору программы. После этого оценим вероятность одобрения.
Заключение договора и начало работы
от 7 дней
После заключения договора наша команда специалистов начинает работать над кейсом.
Создание проекта
от 7 дней
Депозит на эскроу счете 30 000 €
от 7 дней
Подача в Министерство экономики
от 7 дней
Получение визы D
от 2 месяца
Открытие компании
от 3 дня
Получение карты ВНЖ
от 2 месяца
Открытие счета и возврат 30 000 €
от 3 дня
