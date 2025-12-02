ВНЖ Франции по программе "Talent — Открытие компании"

О программе иммиграции

Добро пожаловать в EU Unlockr

С 2021 года EU Unlockr — признанный эксперт в сопровождении семей, предпринимателей

и инвесторов, которые ищут безопасный и прозрачный путь к получению ВНЖ во Франции.

Мы — компания, полностью специализирующаяся на Франции, с успешностью наших программ

на уровне 92%.

Наши решения — это сервис «под ключ», полная прозрачность и индивидуальный подход

к каждому клиенту. Независимо от вашей цели:

Эта программа предназначена для предпринимателей, которые хотят открыть собственный бизнес во Франции.

Она предоставляет долгосрочный вид на жительство (до 4 лет, в 95%-4 года) и понятный путь к получению французского

гражданства через 5 лет. EU Unlockr обеспечивает полное сопровождение — от проработки бизнес-идеи

и бизнес-плана до регистрации компании и открытия счетов.

Ключевые преимущества

Доступ к бесплатному образованию.

Доступ к системе здравоохранения, банковским услугам и социальным льготам.

Простая процедура продления ВНЖ.

Возможность подать на французское гражданство через 5 лет.

Сервис «под ключ»: регистрация компании, открытие профессионального и личного банковских счетов.

Головной офис EU Unlockr находится в Париже, а часть специалистов — в России,

что обеспечивает удобную и понятную поддержку для местных клиентов. Наша многоязычная

команда сопровождает вас на каждом этапе — от первой консультации до успешной релокации.