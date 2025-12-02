ВНЖ Франции по программе "Talent — Открытие компании"

Добро пожаловать в EU Unlockr
С 2021 года EU Unlockr — признанный эксперт в сопровождении семей, предпринимателей
и инвесторов, которые ищут безопасный и прозрачный путь к получению ВНЖ во Франции.
Мы — компания, полностью специализирующаяся на Франции, с успешностью наших программ
на уровне 92%.
Наши решения — это сервис «под ключ», полная прозрачность и индивидуальный подход
к каждому клиенту. Независимо от вашей цели:
Эта программа предназначена для предпринимателей, которые хотят открыть собственный бизнес во Франции.
Она предоставляет долгосрочный вид на жительство (до 4 лет, в 95%-4 года) и понятный путь к получению французского
гражданства через 5 лет. EU Unlockr обеспечивает полное сопровождение — от проработки бизнес-идеи
и бизнес-плана до регистрации компании и открытия счетов.
Ключевые преимущества
Головной офис EU Unlockr находится в Париже, а часть специалистов — в России,
что обеспечивает удобную и понятную поддержку для местных клиентов. Наша многоязычная
команда сопровождает вас на каждом этапе — от первой консультации до успешной релокации.
На первом этапе мы запрашиваем минимум данных для быстрой предварительной оценки:
краткое резюме / CV с основным образованием и опытом работы;
базовую информацию о составе семьи (супруг, дети);
контактные данные для связи.