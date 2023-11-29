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Жильё в Приморские Альпы, Франция

Grasse
844
Ницца
180
Антиб
30
Валлорис
23
Канны
7
Босолей
6
1 118 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Комнаты 5
Площадь 116 м²
Полностью отремонтированный дом в 2022 году, общей площадью 116 квадратных метров, раскинулс…
€840,000
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Вилла 6 комнат в Ницца, Франция
Вилла 6 комнат
Ницца, Франция
Комнаты 6
Площадь 141 м²
Недавно построенная вилла расположенная на холмах Ниццы с видом на море. Большая гостинная с…
€920,000
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Квартира 4 комнаты в Вильнёв-Лубе, Франция
Квартира 4 комнаты
Вильнёв-Лубе, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Апартаменты с роскошным видом на море в знаменитом комплексе Marina Baie des Anges. Апартаме…
€1,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Новая трехкомнатная квартира, расположенная на первом этаже в красивой охраняемой резиденции…
€879,000
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Камерная резиденция в окружении сада на холмах Ниццы в престижном квартале всего в 20 минута…
€520,000
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Очаровательные трехкомнатные апартаменты в самом сердце Золотого Квадрата Ниццы. Апартаменты…
€430,000
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Квартира 3 комнаты в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Новая резиденция  в Сен-Лоран-дю-Вар предлагает квартиры от 2 до 4-х комнатных. С просторным…
€297,000
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Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Описание объекта   Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартамент…
€525,000
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Описание объекта   Новые, красиво обставленные трехкомнатные апартаменты в небольшой н…
€750,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция Жи…
€628,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Ницца, Франция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 17
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция Комплекс п…
€397,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Канны, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Канны, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
€239,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Ницца, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция Небольш…
€765,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Бер…
€267,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Квартиры в новом жилом комплексе, район Сен-Жан-д'Анжели, Ницца, Лазурный Берег, Франция Жи…
€367,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с интернетом в Канны, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с интернетом
Канны, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
€352,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Ницца, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Б…
€405,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Антиб, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция Современный жи…
€395,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 6
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция…
€425,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Lift в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Lift
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция В удивительно …
€363,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Ницца, Франция
Комнаты 1
Площадь 19 м²
Количество этажей 8
Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция В этом уникаль…
€105,600
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Квартира 1 спальня с террасой, с Lift, с кухней в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с Lift, с кухней
Ницца, Франция
Комнаты 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплексе недалеко от ж/д станции в Ницце, Лазурный Берег, Франция В комплексе …
€185,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Антиб, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
€487,500
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Квартира 1 спальня с террасой, с бытовой техникой, с Lift в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с бытовой техникой, с Lift
Ницца, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция …
€439,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с видом на город в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с видом на город
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция Новая роско…
€400,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Ницца, Франция
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция Закрытая резиденция в …
€309,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с Lift в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с Lift
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция В соответствии с архитек…
€478,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с интернетом, с Lift в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с интернетом, с Lift
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция С фасадом из красной охры, нап…
€549,000
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Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 62,63 м2, расположенная в одной из самых красивых…
€630,000
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Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартаменты состоят из прихожей, го…
€525,000
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Типы недвижимости в Приморские Альпы

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Приморские Альпы, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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