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Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
5
116 м²
Полностью отремонтированный дом в 2022 году, общей площадью 116 квадратных метров, раскинулс…
€840,000
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Аталанта
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Вилла 6 комнат
Ницца, Франция
6
141 м²
Недавно построенная вилла расположенная на холмах Ниццы с видом на море. Большая гостинная с…
€920,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 комнаты
Вильнёв-Лубе, Франция
4
108 м²
Апартаменты с роскошным видом на море в знаменитом комплексе Marina Baie des Anges. Апартаме…
€1,10 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
83 м²
Новая трехкомнатная квартира, расположенная на первом этаже в красивой охраняемой резиденции…
€879,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
71 м²
Камерная резиденция в окружении сада на холмах Ниццы в престижном квартале всего в 20 минута…
€520,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
63 м²
Очаровательные трехкомнатные апартаменты в самом сердце Золотого Квадрата Ниццы. Апартаменты…
€430,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
3
61 м²
Новая резиденция в Сен-Лоран-дю-Вар предлагает квартиры от 2 до 4-х комнатных. С просторным…
€297,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
2
49 м²
Описание объекта Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартамент…
€525,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
3
86 м²
Описание объекта Новые, красиво обставленные трехкомнатные апартаменты в небольшой н…
€750,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
2
43 м²
5
Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция Жи…
€628,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Ницца, Франция
2
55 м²
17
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция Комплекс п…
€397,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Канны, Франция
2
39 м²
9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
€239,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Ницца, Франция
4
108 м²
3
Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция Небольш…
€765,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
2
39 м²
6
Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Бер…
€267,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Ницца, Франция
3
55 м²
8
Квартиры в новом жилом комплексе, район Сен-Жан-д'Анжели, Ницца, Лазурный Берег, Франция Жи…
€367,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с интернетом
Канны, Франция
3
58 м²
5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
€352,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Ницца, Франция
2
49 м²
3
Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Б…
€405,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Антиб, Франция
3
63 м²
5
Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция Современный жи…
€395,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
3
74 м²
6
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция…
€425,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Lift
Ницца, Франция
3
70 м²
4
Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция В удивительно …
€363,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Ницца, Франция
1
19 м²
8
Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция В этом уникаль…
€105,600
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Квартира 1 спальня с террасой, с Lift, с кухней
Ницца, Франция
1
21 м²
7
Новый жилой комплексе недалеко от ж/д станции в Ницце, Лазурный Берег, Франция В комплексе …
€185,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Антиб, Франция
3
61 м²
4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
€487,500
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Квартира 1 спальня с террасой, с бытовой техникой, с Lift
Ницца, Франция
2
41 м²
6
Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция …
€439,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с видом на город
Ницца, Франция
3
66 м²
5
Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция Новая роско…
€400,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Ницца, Франция
2
64 м²
3
Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция Закрытая резиденция в …
€309,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с Lift
Ницца, Франция
3
65 м²
7
Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция В соответствии с архитек…
€478,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с интернетом, с Lift
Ницца, Франция
3
81 м²
7
Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция С фасадом из красной охры, нап…
€549,000
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Квартира 2 спальни
Канны, Франция
3
62 м²
Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 62,63 м2, расположенная в одной из самых красивых…
€630,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
2
49 м²
Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартаменты состоят из прихожей, го…
€525,000
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Агентство
Аталанта
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