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Жилье в Приморских Альпах, Франция

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Канны
58
Антиб
102
Ницца
586
Grasse
606
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1 192 объекта найдено
Пентхаус в Канны, Франция
Пентхаус
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 750 м²
Искусство жизни между небом и морем — исключительный пентхаус в Канны Есть резиденции, ко…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$232,603
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Дом в Канны, Франция
Дом
Канны, Франция
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 5
КАННЫ – PALM BEACH Эксклюзивный инвестиционный объект премиум-класс. Частное здание с пан…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 10 комнат в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла 10 комнат
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Роскошная вилла на продажу – Уникальная недвижимость в двух шагах от отеля Four Seasons Gran…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Moyenne Corniche, Франция
Вилла 6 комнат
Moyenne Corniche, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
В нескольких минутах от Монако — Исключительная вилла в Эз с панорамным видом на море Рас…
$4,68 млн
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Вилла 4 комнаты в Ла-Тюрби, Франция
Вилла 4 комнаты
Ла-Тюрби, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3
Редкое предложение в Каннах — идеальная 4-комнатная квартира ✨ Предлагается роскошная 4-к…
$1,15 млн
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Пентхаус в Avenue Camille Blanc, Франция
Пентхаус
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС С РУФТОП-ТЕРРАСОЙ И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Предлагается редкий …
$9,90 млн
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
Эта жилплощадь в самом центре залива Бэ-дез-Анж идеально подходит для аренды. Расположен в 1…
$346,250
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
📍 Ницца — Avenue des Arènes de Cimiez, район Cimiez   Стоимость:  265 000 €   …
$314,608
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/6
Резиденция в квартале "Монфлёри", в 2-х минутах ходьбы от улицы Антиб и 5-7 минут ходьбы от …
$680,000
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Кондо 1 комната в Ницца, Франция
Кондо 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 8
Un quartier élégant, situé dans la région du port de Morskogo, abrite de nombreux restaurant…
$541,417
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Вилла в Вильнёв-Лубе, Франция
Вилла
Вильнёв-Лубе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 431 м²
Количество этажей 2
Эта светлая двухуровневая вилла расположена в охраняемом частном поместье в Вогренье, Вильнё…
$1,27 млн
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$91,675
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
📍 Ницца Promenade des Anglais Франция 🇫🇷   Престижный и востребованный район Baumettes, …
$641,591
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
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Замок 10 спален в Ницца, Франция
Замок 10 спален
Ницца, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
CHÂTEAU DES TEMPLIERS Легендарная крепость между историей, тайнами и ультра-роскошью Л…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 2
Эта жилплощадь в самом центре залива Бэ-дез-Анж идеально подходит для аренды. Расположен в 1…
$417,126
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Квартира 4 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 4 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА — АНТИБ, ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ Предлагается к продаже роскошная квартира в …
$1,04 млн
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Дом 6 комнат в Ницца, Франция
Дом 6 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Продаем дом в Ницце - Парк Луизы. ✅Редкое предложение в этом районе. 🏆Не упускайте возмо…
$3,18 млн
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Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Сен-Жан-Кап-Ферра — Элегантная неоклассическая вилла с панорамным видом на море и порт Больё…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Ницца, Франция
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 3
135 квартир от студий до 4-комнатных квартир. Частные открытые пространства для всех с хоро…
$461,860
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Исключительные апартаменты с панорамным видом на море В престижной, охраняемой и приватно…
$1,98 млн
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
НИЦЦА – CARRÉ D’OR | НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ | ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Французская …
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Канны, Франция
Квартира 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Канны – Ла Круазетт | Эксклюзивные апартаменты с панорамным видом на море В самом сердце …
$1,99 млн
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Вилла 12 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 12 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 12
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с панорамным видом на залив Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу Франции, 9,…
$11,54 млн
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Вилла 12 комнат в Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Вилла 12 комнат
Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Число комнат 12
Площадь 320 м²
Исключительная вилла в стиле Belle Époque — Панорамный вид на Монако и Средиземное море П…
$8,18 млн
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 6
Эта жилплощадь в самом центре залива Бэ-дез-Анж идеально подходит для аренды. Расположен в 1…
$382,269
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
💶 119 000 €   📍 Франция, Ницца (06000), центр города, район Вернье, Rue Trachel   🏡…
$138,352
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Студия 2 комнаты в Канны, Франция
Студия 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/6
Инвестиционная студия с террасой и видом на море на Круазет Cannes · Boulevard de la Croise…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Приморских Альпах

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Параметры недвижимости в Приморских Альпах, Франция

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с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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