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Жильё в Hauts-de-France, Франция

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€270,000
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€210,400
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Замок 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Компьень, Франция
Замок 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Компьень, Франция
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Прекрасный замок расположен к северу от Парижа, недалеко от города Компьен, всего в 70 км о…
€7,50 млн
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Параметры недвижимости в Hauts-de-France, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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