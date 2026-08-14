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Жилье в О-де-Франсе, Франция

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Лилль
626
Рубе
400
Туркуэн
134
Montreuil sur Mer
90
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717 объектов найдено
Замок 20 комнат в Allee du Franc Marche, Франция
Замок 20 комнат
Allee du Franc Marche, Франция
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 700 м²
Уникальное историческое поместье «Малый Версаль», департамент Сомма, Франция Настоящий ше…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 2 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
| Апартаменты
$172,834
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$104,216
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$98,489
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Квартира 2 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 2 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Знаменитая жемчужина архитектуры и декора, украшавшая интерьеры на протяжении поколений, явл…
$324,580
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Квартира 4 спальни в Rue de Creil, Франция
Квартира 4 спальни
Rue de Creil, Франция
Количество спален 4
Площадь 72 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь нашими уникальными предложениями: таунхаус, особняк или квартира, которая ва…
$249,811
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Квартира 2 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 2 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$182,516
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Квартира 4 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 4 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$312,748
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$96,199
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Квартира 2 спальни в 272 Domidom Berck sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
272 Domidom Berck sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
| Апартаменты
$206,239
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$97,345
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Квартира 3 спальни в 272 Domidom Berck sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
272 Domidom Berck sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$287,441
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Квартира 3 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 3 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$264,336
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$101,926
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 4
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$232,382
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$171,382
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Квартира 2 спальни в Лилль, Франция
Квартира 2 спальни
Лилль, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$287,573
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$104,216
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$95,055
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Квартира 4 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 4 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$303,841
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Квартира 3 спальни в Rue de Creil, Франция
Квартира 3 спальни
Rue de Creil, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Воспользуйтесь нашими уникальными предложениями: таунхаус, особняк или квартира, которая ва…
$238,192
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$261,430
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Квартира 2 спальни в 272 Domidom Berck sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
272 Domidom Berck sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$190,747
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$95,055
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Квартира 3 спальни в 272 Domidom Berck sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
272 Domidom Berck sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$315,807
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$194,620
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 3
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$235,868
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Квартира 3 спальни в 272 Domidom Berck sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
272 Domidom Berck sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$257,557
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$274,017
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$97,345
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