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Жилье в Grasse, Франция

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Канны
48
Антиб
97
Сен-Лоран-дю-Вар
213
Валлорис
68
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582 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Канны, Франция
Студия 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/6
Инвестиционная студия с террасой и видом на море на Круазет Cannes · Boulevard de la Croise…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Исключительные апартаменты с панорамным видом на море В престижной, охраняемой и приватно…
$1,98 млн
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Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3
Редкое предложение в Каннах — идеальная 4-комнатная квартира ✨ Предлагается роскошная 4-к…
$1,15 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$346,250
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Вилла в Ванс, Франция
Вилла
Ванс, Франция
Редкая возможность — исключительное соотношение цены и качества на Французской Ривьере Эл…
$1,16 млн
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Квартира 2 спальни в Валлорис, Франция
Квартира 2 спальни
Валлорис, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Нотариальные сборы бесплатно для первых 10 людей . Закрепитесь на Лазурном берегу. Он нахо…
$441,526
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TekceTekce
Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/6
Резиденция в квартале "Монфлёри", в 2-х минутах ходьбы от улицы Антиб и 5-7 минут ходьбы от …
$680,000
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Квартира 4 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 4 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА — АНТИБ, ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ Предлагается к продаже роскошная квартира в …
$1,04 млн
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Пентхаус в Канны, Франция
Пентхаус
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 750 м²
Искусство жизни между небом и морем — исключительный пентхаус в Канны Есть резиденции, ко…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 6
Эта жилплощадь в самом центре залива Бэ-дез-Анж идеально подходит для аренды. Расположен в 1…
$389,240
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Вилла в Вильнёв-Лубе, Франция
Вилла
Вильнёв-Лубе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 431 м²
Количество этажей 2
Эта светлая двухуровневая вилла расположена в охраняемом частном поместье в Вогренье, Вильнё…
$1,27 млн
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Дом в Канны, Франция
Дом
Канны, Франция
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 5
КАННЫ – PALM BEACH Эксклюзивный инвестиционный объект премиум-класс. Частное здание с пан…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Вальбонн, Франция
Квартира 2 спальни
Вальбонн, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
| Апартаменты
$327,659
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Квартира 2 комнаты в Канны, Франция
Квартира 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Канны – Ла Круазетт | Эксклюзивные апартаменты с панорамным видом на море В самом сердце …
$1,99 млн
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Квартира 2 спальни в Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Квартира 2 спальни
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$215,651
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$307,906
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Квартира 3 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Этаж 7
Эта жилплощадь в самом центре залива Бэ-дез-Анж идеально подходит для аренды. Расположен в 1…
$1,57 млн
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Квартира 4 спальни в Антиб, Франция
Квартира 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 2
Популярный город на Лазурном берегу, расположенный в центре крупного резерва занятости. Пор…
$388,078
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Квартира 3 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$520,536
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Квартира 3 спальни в Валлорис, Франция
Квартира 3 спальни
Валлорис, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Нотариальные сборы бесплатно для первых 10 людей . Закрепитесь на Лазурном берегу. Он нахо…
$461,279
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Квартира 2 спальни в Валлорис, Франция
Квартира 2 спальни
Валлорис, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$251,089
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$356,707
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Квартира 3 спальни в Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Квартира 3 спальни
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$227,037
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Квартира 3 спальни в Антиб, Франция
Квартира 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
| Апартаменты
$664,613
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Квартира 1 спальня в Антиб, Франция
Квартира 1 спальня
Антиб, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Резиденция расположена в жилом районе, всего в 15 минутах ходьбы от пляжей, в пешей доступно…
$424,098
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Квартира 1 спальня в 2, Франция
Квартира 1 спальня
2, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Уютная , двухкомнатная квартира, расположенную всего в ста метрах от великолепного пляжа в К…
$493,812
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
| Апартаменты
$461,279
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$296,287
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 4
Эта жилплощадь в самом центре залива Бэ-дез-Анж идеально подходит для аренды. Расположен в 1…
$353,221
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Типы недвижимости в Grasse

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Параметры недвижимости в Grasse, Франция

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