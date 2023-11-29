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Жильё в Grasse, Франция

Антиб
30
Валлорис
23
Канны
7
867 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Комнаты 5
Площадь 116 м²
Полностью отремонтированный дом в 2022 году, общей площадью 116 квадратных метров, раскинулс…
€840,000
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Квартира 4 комнаты в Вильнёв-Лубе, Франция
Квартира 4 комнаты
Вильнёв-Лубе, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Апартаменты с роскошным видом на море в знаменитом комплексе Marina Baie des Anges. Апартаме…
€1,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Новая резиденция  в Сен-Лоран-дю-Вар предлагает квартиры от 2 до 4-х комнатных. С просторным…
€297,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Канны, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Канны, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
€239,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с интернетом в Канны, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с интернетом
Канны, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
€352,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Антиб, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция Современный жи…
€395,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 6
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция…
€425,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Антиб, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
€487,500
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Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 62,63 м2, расположенная в одной из самых красивых…
€630,000
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Вилла 5 спален в Вильнёв-Лубе, Франция
Вилла 5 спален
Вильнёв-Лубе, Франция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Очаровательная вилла в самой красивой закрытой и охраняемой резиденции — Les Hauts de Vaugre…
€2,30 млн
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Вилла 5 комнат в Антиб, Франция
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Вилла, площадью 160 м. Площадь сада — 700 м. Бассейн с подогревом. На цокольном этаже — гос…
€1,79 млн
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Вилла 5 комнат в Антиб, Франция
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
Комнаты 5
Красивая вилла на Cap d`Antibes с видом на море. Большой сад с бассейном и джакузи. Вилла с…
€4,50 млн
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Вилла в Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
€4,20 млн
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Вилла 5 спален в Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
Количество спален 5
Площадь 573 м²
REF: 062022-008. Эта поразительная современная вилла Mid Century предлагает захватывающий ви…
€4,95 млн
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
ЕДИНСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ - В Каннах, элегантная квартира на продажу расположена на 6-м этаже нед…
€3,20 млн
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Пентхаус 4 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
€852,000
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Вилла 6 спален в Ле-Канне, Франция
Вилла 6 спален
Ле-Канне, Франция
Количество спален 6
Площадь 570 м²
В тихом и зеленом районе Ле Канне, новая современная вилла площадью более 500 м2 с великолеп…
€2,95 млн
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Вилла 4 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Наше агентство предлагает к продаже эту потрясающую виллу 1894 года, полностью и со вкусом о…
€2,59 млн
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Вилла 6 спален в Рокфор-ле-Пен, Франция
Вилла 6 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
Количество спален 6
Площадь 215 м²
Этот великолепный отель площадью 220 кв.м, идеально расположенный в зеленом месте, в тихом м…
€1,39 млн
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам одну из самых кр…
€1,58 млн
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Площадь 90 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в престижной рез…
€3,38 млн
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Квартира 5 спален в Ле-Канне, Франция
Квартира 5 спален
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 336 м²
Эти триплексные апартаменты площадью 336 кв. М с закрытым и безопасным видом на Каннский зал…
€1,85 млн
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Квартира 4 спальни в Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Исключительный пентхаус с жилой площадью около 170 м ² в роскошной резиденции в самом центре…
€3,15 млн
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Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 147 м²
Так же, как вилла, для очень красивой двухуровневой квартиры 170м2 ( 140м2 Carrez ), на откр…
€1,16 млн
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Красивая квартира полностью отремонтирована с исключительными материалами. Эта вилла на крыш…
€1,79 млн
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Квартира 5 спален в Канны, Франция
Квартира 5 спален
Канны, Франция
Количество спален 5
Площадь 199 м²
Superb apartment-villa in a charming building ideally located in a calm area near the city c…
€2,70 млн
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Вилла 4 спальни в Мужен, Франция
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Единственный агент. Очаровательные отремонтированные деревенские дома с внешним двором. В г…
€1,30 млн
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Квартира 4 спальни в Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Красивая 5-комнатная квартира в роскошной резиденции с жилой площадью около 220 м ². В этих …
€3,49 млн
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Вилла 7 спален в Мужен, Франция
Вилла 7 спален
Мужен, Франция
Количество спален 7
Площадь 390 м²
Единственный агент. Этот очень элегантный отель был построен известным архитектором Андреем …
€5,50 млн
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Вилла 3 спальни в Мужен, Франция
Вилла 3 спальни
Мужен, Франция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Очаровательная вилла на плоском участке земли более 1400 кв.м у ворот Канн. Дом состоит из …
€815,000
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Типы недвижимости в Grasse

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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