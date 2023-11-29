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867 объектов найдено
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Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
5
116 м²
Полностью отремонтированный дом в 2022 году, общей площадью 116 квадратных метров, раскинулс…
€840,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 комнаты
Вильнёв-Лубе, Франция
4
108 м²
Апартаменты с роскошным видом на море в знаменитом комплексе Marina Baie des Anges. Апартаме…
€1,10 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
3
61 м²
Новая резиденция в Сен-Лоран-дю-Вар предлагает квартиры от 2 до 4-х комнатных. С просторным…
€297,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Канны, Франция
2
39 м²
9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
€239,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с интернетом
Канны, Франция
3
58 м²
5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
€352,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Антиб, Франция
3
63 м²
5
Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция Современный жи…
€395,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
3
74 м²
6
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция…
€425,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Антиб, Франция
3
61 м²
4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
€487,500
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Квартира 2 спальни
Канны, Франция
3
62 м²
Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 62,63 м2, расположенная в одной из самых красивых…
€630,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Вильнёв-Лубе, Франция
6
200 м²
Очаровательная вилла в самой красивой закрытой и охраняемой резиденции — Les Hauts de Vaugre…
€2,30 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
160 м²
Вилла, площадью 160 м. Площадь сада — 700 м. Бассейн с подогревом. На цокольном этаже — гос…
€1,79 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
Красивая вилла на Cap d`Antibes с видом на море. Большой сад с бассейном и джакузи. Вилла с…
€4,50 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
€4,20 млн
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Вилла 5 спален
Канны, Франция
5
573 м²
REF: 062022-008. Эта поразительная современная вилла Mid Century предлагает захватывающий ви…
€4,95 млн
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Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
152 м²
ЕДИНСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ - В Каннах, элегантная квартира на продажу расположена на 6-м этаже нед…
€3,20 млн
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Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
4
144 м²
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
€852,000
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Вилла 6 спален
Ле-Канне, Франция
6
570 м²
В тихом и зеленом районе Ле Канне, новая современная вилла площадью более 500 м2 с великолеп…
€2,95 млн
1
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Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
4
200 м²
Наше агентство предлагает к продаже эту потрясающую виллу 1894 года, полностью и со вкусом о…
€2,59 млн
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Вилла 6 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
6
215 м²
Этот великолепный отель площадью 220 кв.м, идеально расположенный в зеленом месте, в тихом м…
€1,39 млн
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Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
92 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам одну из самых кр…
€1,58 млн
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Квартира
Канны, Франция
90 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в престижной рез…
€3,38 млн
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Квартира 5 спален
Ле-Канне, Франция
5
336 м²
Эти триплексные апартаменты площадью 336 кв. М с закрытым и безопасным видом на Каннский зал…
€1,85 млн
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Квартира 4 спальни
Канны, Франция
4
170 м²
Исключительный пентхаус с жилой площадью около 170 м ² в роскошной резиденции в самом центре…
€3,15 млн
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Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
4
147 м²
Так же, как вилла, для очень красивой двухуровневой квартиры 170м2 ( 140м2 Carrez ), на откр…
€1,16 млн
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Квартира 3 спальни
Канны, Франция
3
140 м²
Красивая квартира полностью отремонтирована с исключительными материалами. Эта вилла на крыш…
€1,79 млн
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Квартира 5 спален
Канны, Франция
5
199 м²
Superb apartment-villa in a charming building ideally located in a calm area near the city c…
€2,70 млн
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Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
4
178 м²
Единственный агент. Очаровательные отремонтированные деревенские дома с внешним двором. В г…
€1,30 млн
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Квартира 4 спальни
Канны, Франция
4
220 м²
Красивая 5-комнатная квартира в роскошной резиденции с жилой площадью около 220 м ². В этих …
€3,49 млн
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Вилла 7 спален
Мужен, Франция
7
390 м²
Единственный агент. Этот очень элегантный отель был построен известным архитектором Андреем …
€5,50 млн
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Вилла 3 спальни
Мужен, Франция
3
150 м²
Очаровательная вилла на плоском участке земли более 1400 кв.м у ворот Канн. Дом состоит из …
€815,000
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