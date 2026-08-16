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Жилье в Верхней Савойе, Франция

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Annecy
400
Thonon les Bains
173
Bonneville
74
Пасси
63
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647 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 4 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
| Апартаменты
$344,701
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$385,755
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
| Апартаменты
$298,727
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Примите участие в создании жилья в центре Анси. Это исключительный жилой район, в основе кот…
$355,545
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$540,289
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Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 114 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$1,32 млн
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$397,838
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$551,908
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Примите участие в создании жилья в центре Анси. Это исключительный жилой район, в основе кот…
$375,297
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Замок 6 спален в Rue des Bolliets, Франция
Замок 6 спален
Rue des Bolliets, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 900 м²
Исключительный замок XIII века в Савойе — рядом с границей Швейцарии Этот савойский замок…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Sciez, Франция
Квартира 2 спальни
Sciez, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$237,693
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Квартира 4 спальни в Thonon les Bains, Франция
Квартира 4 спальни
Thonon les Bains, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Этаж 6
У ворот района Консис в Тонон-ле-Бен откройте для себя нашу новую жилплощадь недалеко от суе…
$522,279
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Квартира 1 спальня в Thonon les Bains, Франция
Квартира 1 спальня
Thonon les Bains, Франция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$281,183
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Этаж 3
| Апартаменты
$427,467
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$426,421
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$319,526
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Квартира 2 спальни в Sciez, Франция
Квартира 2 спальни
Sciez, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$246,566
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Квартира 4 спальни в Пасси, Франция
Квартира 4 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$494,742
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Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$726,659
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$589,089
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$504,967
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$292,569
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Квартира 2 спальни в Sciez, Франция
Квартира 2 спальни
Sciez, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$280,835
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Квартира 5 спален в Annecy, Франция
Квартира 5 спален
Annecy, Франция
Количество спален 5
Площадь 122 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$1,28 млн
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Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$564,689
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
| Апартаменты
$370,650
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$269,563
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Квартира 3 спальни в Thonon les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Thonon les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$379,945
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Квартира 2 спальни в Sciez, Франция
Квартира 2 спальни
Sciez, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$238,725
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Квартира 2 спальни в Sciez, Франция
Квартира 2 спальни
Sciez, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$234,457
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Типы недвижимости в Верхней Савойе

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Параметры недвижимости в Верхней Савойе, Франция

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