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Жилье в Бордо, Франция

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Лормон
52
Villenave dOrnon
47
Сен-Медар-ан-Жал
41
Gradignan
14
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789 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Бордо, Франция
Квартира 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Этаж 5
| Апартаменты
$177,540
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Квартира 2 спальни в Бордо, Франция
Квартира 2 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
| Апартаменты
$365,189
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Квартира 4 спальни в Бордо, Франция
Квартира 4 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 1
Бордо, столица мегаполиса, Бордо концентрирует несколько активов, которые делают его блестящ…
$453,145
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Квартира 2 спальни в Бордо, Франция
Квартира 2 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$298,727
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Квартира 2 спальни в Sainte Eulalie, Франция
Квартира 2 спальни
Sainte Eulalie, Франция
Количество спален 2
Площадь 57 м²
В самом центре виноградных полей Бордо будет отреставрировано бывшее цистерцианское аббатств…
$474,292
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Квартира 5 спален в Gradignan, Франция
Квартира 5 спален
Gradignan, Франция
Количество спален 5
Площадь 98 м²
| Апартаменты
$604,194
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Квартира 2 спальни в Лормон, Франция
Квартира 2 спальни
Лормон, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$191,715
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Квартира 1 спальня в Бордо, Франция
Квартира 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Этаж 3
| Апартаменты
$176,146
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Квартира 3 спальни в Бордо, Франция
Квартира 3 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Этаж 2
С домом выберите жизнь в новом районе. Динамичная и инновационная, и устойчивая среда —…
$463,603
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
| Апартаменты
$313,600
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Квартира 3 спальни в Бордо, Франция
Квартира 3 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 4
Это новое направление на берегу озера Бордо. Проект уступает место природе, вторя ландшафту…
$366,141
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Квартира 5 спален в Бордо, Франция
Квартира 5 спален
Бордо, Франция
Количество спален 5
Площадь 98 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$517,050
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Квартира 3 спальни в Лормон, Франция
Квартира 3 спальни
Лормон, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$260,462
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Квартира 3 спальни в Бордо, Франция
Квартира 3 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 5
Бордо, столица мегаполиса, Бордо концентрирует несколько активов, которые делают его блестящ…
$383,431
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Квартира 2 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$211,081
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Квартира 4 спальни в Бордо, Франция
Квартира 4 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$468,250
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Квартира 2 спальни в Sainte Eulalie, Франция
Квартира 2 спальни
Sainte Eulalie, Франция
Количество спален 2
Площадь 34 м²
В самом центре виноградных полей Бордо будет отреставрировано бывшее цистерцианское аббатств…
$336,141
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Квартира 3 спальни в Лормон, Франция
Квартира 3 спальни
Лормон, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$290,478
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Квартира 2 спальни в Sainte Eulalie, Франция
Квартира 2 спальни
Sainte Eulalie, Франция
Количество спален 2
Площадь 36 м²
В самом центре виноградных полей Бордо будет отреставрировано бывшее цистерцианское аббатств…
$320,920
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Квартира 3 спальни в Sainte Eulalie, Франция
Квартира 3 спальни
Sainte Eulalie, Франция
Количество спален 3
Площадь 87 м²
В самом центре виноградников Бордо будет отреставрировано бывшее цистерцианское аббатство, б…
$604,542
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Квартира 2 спальни в Бордо, Франция
Квартира 2 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
| Апартаменты
$359,728
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Квартира 3 спальни в Бордо, Франция
Квартира 3 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
| Апартаменты
$595,547
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Квартира 3 спальни в Бордо, Франция
Квартира 3 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$378,783
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Квартира 1 спальня в Бордо, Франция
Квартира 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$180,329
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Квартира 3 спальни в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$305,970
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Квартира 1 спальня в Бордо, Франция
Квартира 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$181,723
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Квартира 2 спальни в Бордо, Франция
Квартира 2 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
| Апартаменты
$348,573
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Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 5
Площадь 100 м²
| Дом
$485,679
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Квартира 2 спальни в Бордо, Франция
Квартира 2 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Бордо, столица мегаполиса, Бордо концентрирует несколько активов, которые делают его блестящ…
$302,097
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Квартира 1 спальня в Бордо, Франция
Квартира 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Этаж 3
| Апартаменты
$180,329
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Параметры недвижимости в Бордо, Франция

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