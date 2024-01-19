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Франция
Жилая
New Aquitaine
Жильё в New Aquitaine, Франция
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15
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9
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77 объектов найдено
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Замок
Бордо, Франция
1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
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Замок
Пуатье, Франция
6
800 м²
3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
€5,90 млн
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Агентство
Аталанта
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English, Русский
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
54
1 300 м²
ЗАМОК XIX ВЕКА Замок 54 комнаты 40 спален 1300 м² Исключительный замок 19-го века в ду…
€1,80 млн
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Агентство
Аталанта
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Замок 18 комнат
Жиронда, Франция
18
10
1 036 м²
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м² В Жиронде, в 40 км от Бордо, у ворот…
€2,30 млн
3
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English, Русский
Замок
Пуатье, Франция
10
700 м²
2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
€2,00 млн
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English, Русский
Замок
Метрополия Франции, Франция
450 м²
Франция регион Пуату-Шаранта Замок с парком Настоящий Замок Спяще…
€1,26 млн
2
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Замок
Метрополия Франции, Франция
700 м²
Франция регион Пуату-Шаранта (Новая Аквитания) Замок с выходом к реке …
€1,47 млн
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Замок
Бордо, Франция
1 000 м²
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
€3,40 млн
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Замок
Метрополия Франции, Франция
687 м²
Франция регион Аквитания Замок Наполеона III Гостеприимный, уютный…
€1,34 млн
2
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Замок
Метрополия Франции, Франция
750 м²
Франция регион Новая Аквитания (Пуату-Шаранта) Замок с парком 11 га …
€2,35 млн
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Вилла
Ла Тест-де-Бюш, Франция
4
210 м²
Небольшой уголок рая! Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагае…
€2,27 млн
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Вилла
Pyla-sur-Mer, Франция
5
550 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ…
€11,55 млн
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Вилла
Saint-Raphael, Франция
6
700 м²
Замечательное имущество, которое было построено в начале 20-го. Век и полностью отремонтиров…
€14,00 млн
1
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Вилла
Pyla-sur-Mer, Франция
6
210 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу представляет эту семейную виллу…
€2,31 млн
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Вилла
Noth, Франция
3
160 м²
Этот дом на дереве является одним из самых уникальных объектов на территории. Эти архитектур…
€1,09 млн
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Вилла
Аркашон, Франция
3
151 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот новый двухк…
€934,500
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Вилла
Гюжан-Местрас, Франция
3
280 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот великолепны…
€882,000
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Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€345,700
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Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€350,200
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Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€360,200
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Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€310,500
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Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
79 м²
Дата сдачи объекта: немедленно Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 здан…
€325,000
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Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€385,000
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Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 …
€298,000
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Замок 14 комнат с интернетом, с камином
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
14
7
540 м²
В 2 минутах от одной из средневековых деревень, классифицированных как одна из самых красивы…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
68 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€292,500
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Квартира 2 комнаты
Бордо, Франция
2
58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€310,000
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Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3
75 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€365,000
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Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€365,000
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Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4
90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€395,000
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