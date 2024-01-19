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Жильё в New Aquitaine, Франция

Байонна
15
Rochechouart
9
Бордо
8
Аркашон
4
77 объектов найдено
Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
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Замок в Пуатье, Франция
Замок
Пуатье, Франция
Количество спален 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
€5,90 млн
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Замок 54 комнаты в Шаранта, Франция
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
Число комнат 54
Площадь 1 300 м²
ЗАМОК XIX ВЕКА Замок 54 комнаты 40 спален 1300 м² Исключительный замок 19-го века в ду…
€1,80 млн
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Замок 18 комнат в Жиронда, Франция
Замок 18 комнат
Жиронда, Франция
Число комнат 18
Количество спален 10
Площадь 1 036 м²
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м²                    В Жиронде, в 40 км от Бордо, у ворот…
€2,30 млн
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Замок в Пуатье, Франция
Замок
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
€2,00 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 450 м²
Франция регион Пуату-Шаранта Замок с парком Настоящий Замок Спяще…
€1,26 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 700 м²
Франция регион Пуату-Шаранта (Новая Аквитания) Замок с выходом к реке …
€1,47 млн
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Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
€3,40 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 687 м²
Франция регион Аквитания Замок Наполеона III Гостеприимный, уютный…
€1,34 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 750 м²
Франция регион Новая Аквитания (Пуату-Шаранта) Замок с парком 11 га …
€2,35 млн
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Вилла в Ла Тест-де-Бюш, Франция
Вилла
Ла Тест-де-Бюш, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Небольшой уголок рая! Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагае…
€2,27 млн
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Вилла в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ…
€11,55 млн
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Вилла в Saint-Raphael, Франция
Вилла
Saint-Raphael, Франция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Замечательное имущество, которое было построено в начале 20-го. Век и полностью отремонтиров…
€14,00 млн
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Вилла в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 6
Площадь 210 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу представляет эту семейную виллу…
€2,31 млн
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Вилла в Noth, Франция
Вилла
Noth, Франция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Этот дом на дереве является одним из самых уникальных объектов на территории. Эти архитектур…
€1,09 млн
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Вилла в Аркашон, Франция
Вилла
Аркашон, Франция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот новый двухк…
€934,500
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Вилла в Гюжан-Местрас, Франция
Вилла
Гюжан-Местрас, Франция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот великолепны…
€882,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€345,700
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€350,200
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€360,200
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€310,500
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 79 м²
Дата сдачи объекта: немедленно  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 здан…
€325,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€385,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 …
€298,000
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Замок 14 комнат с интернетом, с камином в Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Замок 14 комнат с интернетом, с камином
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Число комнат 14
Количество спален 7
Площадь 540 м²
В 2 минутах от одной из средневековых деревень, классифицированных как одна из самых красивы…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€292,500
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Квартира 2 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 2 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€310,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€365,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€365,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€395,000
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Типы недвижимости в New Aquitaine

квартиры
дома

Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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