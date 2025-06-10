Квартира в новостройке Luma Genesis

Современная 2-комнатная, 2-комнатная квартира в LUMA Genesis - Geroskipou
Опыт современной жизни в этой красиво оформленной 2-комнатной, 2-комнатной квартире в эксклюзивной разработке LUMA Genesis. Идеально подходит для семей, пар или в качестве инвестиций.
Апартаменты - все включено в цену:
- Открытый план жилой площади с гладким, современным дизайном.
Кондиционер в каждой комнате.
Электрические жалюзи в спальнях.
- Крытая парковка для удобства.
Общинные льготы:
Общий бассейн: Расслабьтесь и наслаждайтесь солнцем Кипра.
- Детские Игровая площадка: Безопасное и веселое место для детей.
📍 Расположение Prime:
Расположенная в Героскипу, эта квартира находится всего в нескольких минутах ходьбы от универсального района Пафоса, стадиона Пафос и границы города Пафос. Он также находится недалеко от центра города Пафос, аэропорта, прекрасных пляжей и основных удобств.
💰 Никаких скрытых затрат - все включено!
📞 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы заказать просмотр или узнать больше!