Квартира в новостройке Luma Genesis

Современная 2-комнатная, 2-комнатная квартира в LUMA Genesis - Geroskipou

Опыт современной жизни в этой красиво оформленной 2-комнатной, 2-комнатной квартире в эксклюзивной разработке LUMA Genesis. Идеально подходит для семей, пар или в качестве инвестиций.

Апартаменты - все включено в цену:

- Открытый план жилой площади с гладким, современным дизайном.

Кондиционер в каждой комнате.

Электрические жалюзи в спальнях.

- Крытая парковка для удобства.

Общинные льготы:

Общий бассейн: Расслабьтесь и наслаждайтесь солнцем Кипра.

- Детские Игровая площадка: Безопасное и веселое место для детей.

📍 Расположение Prime:

Расположенная в Героскипу, эта квартира находится всего в нескольких минутах ходьбы от универсального района Пафоса, стадиона Пафос и границы города Пафос. Он также находится недалеко от центра города Пафос, аэропорта, прекрасных пляжей и основных удобств.

💰 Никаких скрытых затрат - все включено!

📞 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы заказать просмотр или узнать больше!