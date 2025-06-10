  1. Realting.com
Квартира в новостройке Luma Genesis

Героскипу, Кипр
Цена по запросу
Квартира в новостройке Luma Genesis
ID: 27579
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

English

Современная 2-комнатная, 2-комнатная квартира в LUMA Genesis - Geroskipou

Опыт современной жизни в этой красиво оформленной 2-комнатной, 2-комнатной квартире в эксклюзивной разработке LUMA Genesis. Идеально подходит для семей, пар или в качестве инвестиций.

Апартаменты - все включено в цену:

- Открытый план жилой площади с гладким, современным дизайном.

Кондиционер в каждой комнате.

Электрические жалюзи в спальнях.

- Крытая парковка для удобства.

Общинные льготы:

Общий бассейн: Расслабьтесь и наслаждайтесь солнцем Кипра.

- Детские Игровая площадка: Безопасное и веселое место для детей.

📍 Расположение Prime:

Расположенная в Героскипу, эта квартира находится всего в нескольких минутах ходьбы от универсального района Пафоса, стадиона Пафос и границы города Пафос. Он также находится недалеко от центра города Пафос, аэропорта, прекрасных пляжей и основных удобств.

💰 Никаких скрытых затрат - все включено!

📞 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы заказать просмотр или узнать больше!

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 62.8
Цена за м², USD 3,078
Цена квартиры, USD 195,118
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 90.4
Цена за м², USD 3,563
Цена квартиры, USD 325,197

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Квартира в новостройке Luma Genesis
Героскипу, Кипр
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$780,802
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 121 м²
1 объект недвижимости 1
VOS находится в нескольких минутах ходьбы от супермаркетов, магазинов и бутиков на улице Колонакиу. Пройдите немного дальше, и вы доберетесь до набережной и песчаного пляжа, чтобы прогуляться по воде, в то время как центр города находится всего в 1 км. На машине всего в нескольких минутах ез…
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
121.0
821,862
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Пейя, Кипр
от
$2,59 млн
Площадь 3 000 м²
1 объект недвижимости 1
Jewel of the Seacaves — роскошные виллы в одном из самых престижных районов Пафоса Jewel of the Seacaves расположен в живописном прибрежном районе Sea Caves, всего в 4 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах езды от Coral Bay, магазинов и центра Пейи. Каждая вилла выполнена в современном стиле…
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES I
Ая Марина Хрисохус, Кипр
от
$528,129
Площадь 230 м²
1 объект недвижимости 1
Elysian Homes I — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос Elysian Homes I — это премиальный комплекс отдельно стоящих вилл с 3 и 4 спальнями, расположенный в спокойной жилой зоне Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Просторные планировки…
