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Таунхаусы с бассейном на Кипре
Кипр
29
Муниципалитет Germasogeia
15
Пафос
9
Сообщество Святого Тихона
5
Empa
3
Polis Chrysochous
3
Героскипу
3
Сообщество Ebas
3
Таунхаус
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12 объектов найдено
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Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
4
3
183 м²
1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€522,000
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Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
186 м²
2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€635,000
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
3
3
153 м²
Элитный комплекс, состоящий из семи таунхаусов deluxe класса, расположен в очаровательном ме…
€715,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катикас, Кипр
3
2
165 м²
2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
1
94 м²
1
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслуживания, мест…
€318,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Мони, Кипр
4
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
153 м²
1
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€850,850
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
1
165 м²
1
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …
€359,000
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Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
160 м²
1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€665,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
5
3
375 м²
3
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€1,15 млн
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