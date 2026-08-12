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Таунхаусы с бассейном на Кипре

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муниципалитет Пафос
15
Пейя
4
муниципалитет Лимасол
5
Chloraka
3
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Элитный комплекс, состоящий из семи таунхаусов deluxe класса, расположен в очаровательном ме…
$711,493
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Таунхаус 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Позволяет получить инвестиционный ПМЖ Расположение Amber Homes в Киссонерга обеспечивает …
$420,285
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$706,518
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Параметры недвижимости на Кипре

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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