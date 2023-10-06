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Таунхаусы с бассейном на Кипре

Кипр
29
Муниципалитет Germasogeia
15
Пафос
9
Сообщество Святого Тихона
5
Empa
3
Polis Chrysochous
3
Героскипу
3
Сообщество Ebas
3
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12 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€522,000
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€635,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лимасол, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Элитный комплекс, состоящий из семи таунхаусов deluxe класса, расположен в очаровательном ме…
€715,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслуживания, мест…
€318,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Мони, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Мони, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€850,850
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …
€359,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€665,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 375 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€1,15 млн

Параметры недвижимости на Кипре

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с видом на горы
недорогая
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