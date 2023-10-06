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Таунхаусы в Пафос, Кипр

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9 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€740,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€620,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€310,516
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслуживания, мест…
€318,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 123 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€245,000
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …
€359,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€239,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Особенности проекта: Курорт был спроектирован с учетом комфорта, отдыха и удовольствия, пред…
€379,900
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 93 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
€293,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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