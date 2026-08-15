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Таунхаусы в муниципалитете Пафос, Кипр

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15 объектов найдено
Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Всего в нескольких шагах от береговой линии и в нескольких минутах от оживленных гробниц рай…
$347,016
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается очаровательный таунхаус с правом перепродажи площадью 84 м², расположенный в попул…
$308,916
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Продается очаровательный таунхаус, расположенный в востребованном районе Universal, идеально…
$432,919
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Всего в нескольких шагах от береговой линии и в нескольких минутах от оживленных гробниц рай…
$347,016
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Таунхаус 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Объект номер 5 - Комплекс Neron Таунхаус. 2 этажа. Регион -Пафос. Район -Анарита…
$215,147
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Очаровательный таунхаус с 2 спальнями, 1 ванной комнатой с дополнительным гостевым туалетом,…
$395,835
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TekceTekce
Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Продаётся: современный таунхаус, находящийся на стадии строительства, в престижном районе Ка…
$571,203
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Это курорт, спроектированный с учетом комфорта, отдыха и удовольствия требовательного владел…
$524,575
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Это курорт, который был разработан с учетом комфорта, отдыха и удовольствия взыскательного в…
$371,865
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Таунхаус 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 500 м²
Вилла № 1280 в комплексе , – это ультрасовременная элитная вилла с 3 спальнями для продажи в…
$1,19 млн
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Таунхаус 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Елисейский парк Мы предлагаем сделку, которая является не только отличной инвестицией, но…
$306,816
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Таунхаус 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Проект Blue Beach Residences, расположенный в самом центре туристической зоны Като Пафоса, п…
$536,232
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Таунхаус 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Резиденция № 047, блок D, в комплексе – это великолепные 3-комнатные мезонет для продажи в П…
$340,521
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Таунхаус 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Елисейский парк Мы предлагаем сделку, которая является не только отличной инвестицией, но…
$319,683
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Beautifully finished and modern in style, this two bedroom townhouse features an open plan l…
$362,516
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
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