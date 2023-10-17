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Таунхаусы в Сообщество Святого Тихона, Кипр

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5 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с частной парковкой, с property features coming soon, с contemporary design в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Таунхаус 2 спальни с частной парковкой, с property features coming soon, с contemporary design
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Характеристики недвижимости: Townhouse 5A - это восхитительная резиденция с 2 спальнями, рас…
€580,000
Таунхаус 2 спальни с ванной в Ayios Tychonas, Кипр
Таунхаус 2 спальни с ванной
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Характеристики недвижимости: Покрытие площади в 124 квадратных метра, продуманно разработанн…
€643,000
Таунхаус 3 комнаты в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
€570,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Проект расположен в уникальном месте - одном из самых востребованных жилых районов Лимассола…
€560,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Роскошные Таунхаусы в ЛимассолеЦена: от 560 тыс.евроПроект включает 20 двуспальных таунхаусо…
€560,000

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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