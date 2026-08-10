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Таунхаусы в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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3 объекта найдено
Таунхаус в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Таунхаус
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Для продажи: Откройте для себя современное проживание в этом строящемся таунхаусе, предлагаю…
$812,696
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Таунхаус в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Таунхаус
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Для продажи: Откройте для себя современное проживание в этом строящемся таунхаусе, предлагаю…
$815,141
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Таунхаус в Агиос Тихонас, Кипр
Таунхаус
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается: Современный таунхаус в стадии строительства в престижном районе Айос Тихонас. Про…
$804,348
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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