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Таунхаусы с видом на горы на Кипре

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муниципалитет Пафос
15
Пейя
4
муниципалитет Лимасол
5
Chloraka
3
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14 объектов найдено
Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developm…
$2,61 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developm…
$2,61 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в эксклюзивном отеле Berengaria Hotel Develo…
$3,01 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Откройте для себя уникальную возможность владеть современным таунхаусом с 2 спальнями, распо…
$2,61 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developm…
$2,56 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Презентация эксклюзивного таунхауса с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria, расположенн…
$2,57 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в эксклюзивном отеле Berengaria Hotel Develo…
$3,01 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Откройте для себя уникальную возможность владеть современным таунхаусом с 2 спальнями, распо…
$2,61 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Презентация эксклюзивного таунхауса с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria, расположенн…
$2,57 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developm…
$2,56 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши и спокойствия с этим исключительным таунхаусом…
$2,57 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши и спокойствия с этим исключительным таунхаусом…
$2,57 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$706,518
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Параметры недвижимости на Кипре

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с террасой
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с бассейном
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