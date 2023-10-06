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Таунхаусы с видом на горы на Кипре

Кипр
29
Муниципалитет Germasogeia
15
Пафос
9
Сообщество Святого Тихона
5
Empa
3
Polis Chrysochous
3
Героскипу
3
Сообщество Ebas
3
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5 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€195,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€363,000

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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