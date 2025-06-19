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Таунхаусы в Пейе, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус в Пейя, Кипр
Таунхаус
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Этот проект расположен в очень популярном районе Пейи, всего в нескольких минутах езды от вс…
$213,684
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