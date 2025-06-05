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Таунхаусы в Limassol Municipality, Кипр

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5 объектов найдено
Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Marvista Residences это жилой комплекс из частных домов, оформленных в стиле доступной элега…
$743,797
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Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивные 3-этажные апартаменты в центре Лимасола, всего в 200…
$778,126
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Ассоциация
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English, Русский
Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Лимассол Гринс (Limassol Greens) является  гольф- и спа-курортом и жилым комплексом на Кипре…
$813,878
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Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Расположенный в самом сердце Лимассола, этот изысканный таунхаус олицетворяет современную эл…
$731,921
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Таунхаус в Tserkezoi Municipality, Кипр
Таунхаус
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Этот новый курорт с гольф-полем располагается рядом с самым большим соленым озером на остров…
$1,24 млн
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

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