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Таунхаусы в Tserkezoi Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус в Tserkezoi Municipality, Кипр
Таунхаус
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Этот новый курорт с гольф-полем располагается рядом с самым большим соленым озером на остров…
$1,25 млн
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Параметры недвижимости в Tserkezoi Municipality, Кипр

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