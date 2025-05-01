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Таунхаусы в Koinoteta Talas, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус в Тала, Кипр
Таунхаус
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этот потрясающий таунхаус с 2 спальнями представляет собой гармоничное сочетание традиционно…
$441,536
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

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