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Таунхаусы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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15 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€635,000
Таунхаус 5 комнат с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€500,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€350,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€550,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€363,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€850,850
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€330,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€665,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€255,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€550,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings, под аренду в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings, под аренду
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Уютный небольшой 2 спальный мезонет в закрытом комплексе на первой линии в центре туристичес…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€550,000
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