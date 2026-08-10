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Таунхаусы в Гермасойе, Кипр

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26 объектов найдено
Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Мы предлагаем красивый, трехэтажный таунхаус в желательном районе. Этот просторный дом имеет…
$887,288
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Продается очаровательный таунхаус, расположенный в очень востребованной туристической зоне М…
$437,882
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$894,736
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$894,736
Оставить заявку
Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$892,796
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$918,281
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$906,508
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$916,291
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$918,281
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Расположенный всего в 400 метрах от песчаных пляжей и 5-звездочных отелей Лимассола, этот оч…
$758,710
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$881,049
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$882,963
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Площадь 308 м²
Шикарный жилой комплекс в центре Лимассола, в престижном и тихом районе туристической зоны, …
$2,90 млн
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$881,049
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$1,00 млн
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$892,796
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$998,522
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается красивый таунхаус вторичного рынка в престижном районе Гермасойя. Недвижимость пре…
$894,588
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$904,544
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Мы предлагаем прекрасный трёхэтажный таунхаус в престижном районе. В этом просторном доме …
$901,247
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$916,291
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$904,544
Оставить заявку
Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$882,963
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$906,508
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$706,518
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