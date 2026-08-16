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Таунхаусы в Koinoteta Chloraka, Кипр

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Chloraka
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3 объекта найдено
Таунхаус в Chloraka, Кипр
Таунхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современный таунхаус Предназначен для роскошной прибрежной жизни в Пафосе Откройте для себя…
$611,931
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Таунхаус в Chloraka, Кипр
Таунхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Современный 3-комнатный, 2-комнатный таунхаус в желательном комплексе в силовой Хлораке. По…
$391,789
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Таунхаус в Chloraka, Кипр
Таунхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современный таунхаус Предназначен для роскошной прибрежной жизни в Пафосе Откройте для себя…
$611,931
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Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

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