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Таунхаусы в Сообщество Хлорака, Кипр

Chloraka
8
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8 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€300,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€300,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€315,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€310,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€305,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€310,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€300,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€305,000

Параметры недвижимости в Сообщество Хлорака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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