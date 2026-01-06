Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы в Anarita, Кипр

2 объекта найдено
Таунхаус в Тими, Кипр
Таунхаус
Тими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположенный в самом сердце кипрской сельской местности, этот 3-комнатный таунхаус в Анарит…
$296,587
Таунхаус в Анарита, Кипр
Таунхаус
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
На продажу: Этот уютный таунхаус в Анарите предлагает комфортную жилую площадь 132 м², идеал…
$297,075
Параметры недвижимости в Anarita, Кипр

