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Таунхаусы в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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6 объектов найдено
Таунхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Таунхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
3-спальный таунхаус на продажу в Агиос Атанасиос Лимассол. Энергетический класс Дом в первок…
$554,035
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Таунхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Таунхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
3-спальный таунхаус на продажу в Агиос Атанасиос Лимассол. Энергетический класс Дом в первок…
$554,432
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Таунхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Таунхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
3-спальный таунхаус на продажу в Агиос Атанасиос Лимассол. Энергетический класс Дом в первок…
$555,241
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Таунхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Таунхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
3-спальный таунхаус на продажу в Агиос Атанасиос Лимассол. Энергетический класс Дом в первок…
$555,446
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Таунхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Таунхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Высококачественные таунхаусы для продажи в Лимассоле ограничены из-за ограниченного предложе…
$554,035
Оставить заявку
Таунхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Таунхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Высококачественные таунхаусы для продажи в Лимассоле ограничены из-за ограниченного предложе…
$555,241
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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