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Таунхаусы в Polis Chrysochous, Кипр

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4 объекта найдено
Таунхаус в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этот готовый к заселению таунхаус с 3 спальнями спроектирован для функционального и комфортн…
$303 393
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Таунхаус в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается: Этот современный таунхаус на стадии строительства предлагает комфортное проживани…
$352 059
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Таунхаус в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Продается: Таунхаус на стадии строительства, предлагающий современный комфорт в престижном р…
$402 021
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус 3 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Описание   Комплекс из 7 замечательных таунхаусов с общим бассейном, 2 спальнями, расп…
$198 690
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Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

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