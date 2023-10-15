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Таунхаусы в Polis Chrysochous, Кипр

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens в Полис, Кипр
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens
Полис, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Удобства: Два больших жилых бассейна, оборудованных шезлонгами, зонтиками и мощеными зонами …
€190,000
Таунхаус 3 спальни с Double Glazing, с солнечными панелями, с Landscaped Grounds в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 3 спальни с Double Glazing, с солнечными панелями, с Landscaped Grounds
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Удобства: Ориентирован около 2 больших открытых бассейнов для жителей, асфальтированный внут…
€250,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
€125,000

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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