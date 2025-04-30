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Дома с видом на море в районе Никосия, Кипр

Никосия
10
Строволос
120
Лация
84
Лакатамия
63
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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Pachyammos, Кипр
Дом 4 спальни
Pachyammos, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Two-storey villas with swimming pool in an idyllic location in Pachyammos. The villas enjoy…
$349,265
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