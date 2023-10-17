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Виллы в Никосия, Кипр
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29 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Никосия, Кипр
4
160 м²
Последняя вилла в комплексе вилл в Никосии (Lefkosa), район Gonyeli. Общее количество вилл …
€189,700
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Никосия, Кипр
4
95 м²
Четырехкомнатный дом в коттеджном поселке, расположенном в 10 минутах езды от Никосии.Компле…
€108,100
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с garazh
Никосия, Кипр
3
90 м²
Трехкомнатный дом в коттеджном поселке, расположенном в 10 минутах езды от Никосии.Комплекс …
€97,750
Рекомендовать
Вилла 11 спален
Строволос, Кипр
11
7
1 900 м²
Расположенный в идеальном месте в районе Энгоми в Никосии, недалеко от посольства Японии, в …
€12,00 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с бытовой техникой
Лакатамия, Кипр
7
5
890 м²
3
Продается эксклюзивный трехэтажный дом, построенный на двух участках, в строительстве которы…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с Pool
Никосия, Кипр
4
4
393 м²
2
Современный дом с красивым садом, зоной для бассейна, гаражом на две машины и террасами. На …
€710,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom
Geri, Кипр
4
3
240 м²
2
Вилла продается в стадии вне плана (. Строительство начнется после подписания договора купли…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom
Лация, Кипр
4
4
350 м²
2
Продается вилла на стадии вне плана ( Строительство начнется после заключения договора купли…
€773,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с отоплением
Лакатамия, Кипр
3
3
337 м²
2
Новый дом на продажу в районе Антуполис, Никосия. Последние современные строительные матери…
€295,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Строволос, Кипр
4
4
4 692 м²
1
ЗОЛОТОЙ ДОМ 1 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. ОПИСАНИЕ Роскошная вил…
€250,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
6
2
168 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€340,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
5
2
168 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Лация, Кипр
5
4
347 м²
3
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
5
3
200 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€415,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
6
2
233 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Palaiometocho, Кипр
6
3
178 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Agioi Trimithias, Кипр
6
3
224 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€530,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
3
164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
€290,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Строволос, Кипр
3
192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
€280,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Строволос, Кипр
3
192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с садом, с водоснабжением, с крытой парковкой
Строволос, Кипр
3
192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
3
169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, 169 т.м. крытый и…
€300,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
3
195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
€615,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
3
195 м²
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
€615,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Строволос, Кипр
3
168 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
€245,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
1
270 м²
1
Вилла был построен в 2008 году , общая площадь застройки составляет 270 кв.м и земельный уча…
€535,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings
Никосия, Кипр
1
136 м²
1
Проект CY-Q представляет «Дома на любой вкус» в Никосии. Эта проект позволяет купить дом в и…
€415,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings
Строволос, Кипр
10
6
900 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,55 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пано Дефтера, Кипр
7
3
700 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€2,30 млн
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Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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