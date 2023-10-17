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Виллы в Никосия, Кипр

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29 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Никосия, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Последняя вилла в комплексе вилл в Никосии (Lefkosa), район Gonyeli. Общее количество вилл …
€189,700
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Никосия, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Четырехкомнатный дом в коттеджном поселке, расположенном в 10 минутах езды от Никосии.Компле…
€108,100
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с garazh в Никосия, Кипр
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с garazh
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Трехкомнатный дом в коттеджном поселке, расположенном в 10 минутах езды от Никосии.Комплекс …
€97,750
Вилла 11 спален в Строволос, Кипр
Вилла 11 спален
Строволос, Кипр
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 900 м²
Расположенный в идеальном месте в районе Энгоми в Никосии, недалеко от посольства Японии, в …
€12,00 млн
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с бытовой техникой в Лакатамия, Кипр
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с бытовой техникой
Лакатамия, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 890 м²
Количество этажей 3
Продается эксклюзивный трехэтажный дом, построенный на двух участках, в строительстве которы…
€700,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с Pool в Никосия, Кипр
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с Pool
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 393 м²
Количество этажей 2
Современный дом с красивым садом, зоной для бассейна, гаражом на две машины и террасами. На …
€710,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom
Geri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Вилла продается в стадии вне плана (. Строительство начнется после подписания договора купли…
€425,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom
Лация, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на стадии вне плана ( Строительство начнется после заключения договора купли…
€773,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с отоплением в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с отоплением
Лакатамия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
Новый дом на продажу в районе Антуполис, Никосия. Последние современные строительные матери…
€295,000
Вилла 4 спальни в Строволос, Кипр
Вилла 4 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 692 м²
Количество этажей 1
ЗОЛОТОЙ ДОМ 1 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. ОПИСАНИЕ Роскошная вил…
€250,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€340,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€360,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Лация, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 347 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€415,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€600,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Palaiometocho, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Palaiometocho, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€370,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Agioi Trimithias, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Agioi Trimithias, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€530,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
€290,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
€280,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
€270,000
Вилла 3 комнаты с садом, с водоснабжением, с крытой парковкой в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты с садом, с водоснабжением, с крытой парковкой
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
€270,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, 169 т.м. крытый и…
€300,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
€615,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
€615,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
€245,000
Вилла 1 комната с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Вилла 1 комната с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Вилла был построен в 2008 году , общая площадь застройки составляет 270 кв.м и земельный уча…
€535,000
Вилла 1 комната с furnishings в Никосия, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Проект CY-Q представляет «Дома на любой вкус» в Никосии. Эта проект позволяет купить дом в и…
€415,000
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings в Строволос, Кипр
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,55 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Пано Дефтера, Кипр
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пано Дефтера, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€2,30 млн

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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