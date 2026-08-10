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Виллы в районе Никосия, Кипр

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Никосия
61
Строволос
18
Лакатамия
8
Лация
18
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74 объекта найдено
Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Эта современная вилла с 3 спальнями предлагает комфортную и энергоэффективную семью, живущую…
$383,285
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Недвижимость представляет собой трехэтажный дом в Эгкоми. Он расположен в 125 метрах от 3-й …
$510,664
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Вилла в Лакатамия, Кипр
Вилла
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Chara Homes 33 — Современный семейный дом в центре Лакатамии Chara Homes 33 — это элегант…
$345,000
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TekceTekce
Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Эта просторная вилла с 4 спальнями обеспечивает изысканную современную жизнь в семейном жило…
$458,780
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта современная вилла с 3 спальнями предлагает комфортную и энергоэффективную семью, живущую…
$383,285
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Эта современная вилла с 3 спальнями предлагает комфортную и энергоэффективную семью, живущую…
$389,092
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Вилла в Дали, Кипр
Вилла
Дали, Кипр
Количество спален 4
Площадь 423 м²
Chara Homes 32 — Современная вилла с 4 спальнями в Дали, Никосия Chara Homes 32 — это сов…
$495,000
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Вилла в Строволос, Кипр
Вилла
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Этаж 2
Вилла с 5 спальнями - современная элегантность и вневременная роскошь Общее описание Эта рос…
$1,80 млн
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Вилла в Псимолофу, Кипр
Вилла
Псимолофу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Опыт современного, комфортного проживания в этой энергоэффективной резиденции. Обладая 3 спа…
$336,800
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Вилла в Строволос, Кипр
Вилла
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Современная застройка с четырехкомнатными домами в Строволосе, построенная по самым высоким …
$435,551
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Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Красивый семейный дом с пятью спальнями расположен в престижном районе Коккинес всего в пяти…
$1,37 млн
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 413 м²
Трёхспальная дом с цокольным этажом, верандами и кладовой. На первом этаже находится прихожа…
$487,957
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Классический стиль, четырехкомнатная, отдельно стоящая вилла, построенная внутри полного уча…
$696,881
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 355 м²
Рассматриваемая недвижимость представляет собой дом с тремя спальнями, расположенный в Аглан…
$644,744
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Вилла в Лакатамия, Кипр
Вилла
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Chara Homes 33 — Элегантная вилла с 3 спальнями в Лакатамии, Никосия Chara Homes 33 — сов…
$345,000
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Вилла в Yeri, Кипр
Вилла
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Citio 2 – Вилла “Siena”, Гери, Никосия — Современная вилла с 4 спальнями Citio 2 – Вилла …
$445,000
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Вилла в Строволос, Кипр
Вилла
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Этаж 2
Вилла с 5 спальнями - современная элегантность и вневременная роскошь Общее описание Эта рос…
$1,80 млн
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 5
Площадь 366 м²
BOREAS DOMUS — Элегантная резиденция с 5 комнатами и бассейном в Никосии BOREAS DOMUS — с…
$1,85 млн
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Эта современная вилла с 3 спальнями предлагает комфортную и энергоэффективную семью, живущую…
$386,769
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Эта просторная вилла с 4 спальнями обеспечивает изысканную современную жизнь в семейном жило…
$418,129
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Вилла в Yeri, Кипр
Вилла
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Citio 2 – Вилла “Vienna”, Гери, Никосия — Современная вилла класса люкс с 5 спальнями и басс…
$1,50 млн
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Эта современная вилла с 3 спальнями предлагает комфортную и энергоэффективную семью, живущую…
$377,477
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
Новый дом на продажу в районе Антуполис, Никосия. Последние современные строительные матери…
$308,618
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Полунезависимый, роскошный особняк с тремя спальнями на продажу в провинции Полемидия - Лима…
$472,670
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$227,638
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Мессой - Пафос, площадью 170 кв. М.м.…
$306,816
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
$244,959
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Вилла 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$489,919
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошная вилла с тремя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с крытым интерьером площадью …
$329,945
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Вилла 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Вилла 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 149 т…
$252,381
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Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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