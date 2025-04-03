Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Klirou
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Klirou, Кипр

5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Клиру, Кипр
Дом 3 спальни
Клиру, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Проект расположен в тихом районе в деревне Клиру. НАЛИЧИЕ Дом Внутренняя площадь 150 кв.м. …
$257,500
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Клиру, Кипр
Дом 3 спальни
Клиру, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Проект расположен в тихом районе в деревне Клиру. НАЛИЧИЕ Дом Внутренняя площадь 120 кв.м. …
$211,150
Оставить заявку
Дом 5 спален в Клиру, Кипр
Дом 5 спален
Клиру, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Very beautiful neoclassical super luxurious Villa in Kalo Chorio, Klirou for sale. The prope…
$1,63 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Клиру, Кипр
Дом 3 спальни
Клиру, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Проект расположен в тихом районе в деревне Клиру. НАЛИЧИЕ Дом Внутренняя площадь 130 кв.м. …
$221,450
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Клиру, Кипр
Дом 3 спальни
Клиру, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Проект расположен в тихом районе в деревне Клиру. НАЛИЧИЕ Дом Внутренняя площадь 142,8 кв.м…
$231,750
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Klirou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов