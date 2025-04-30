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Дома с садом в районе Никосия, Кипр

Никосия
10
Строволос
120
Лация
84
Лакатамия
63
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273 объекта найдено
Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
This  house is located in Lakatamia area  near Strakka Taver with plenthora of anemities lik…
$544,911
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale a detached three bedroom house, in Pegeia - Paphos province, with 144 sq.m. covered…
$394,058
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 130 кв.м…
$244,959
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Конии - провинция Пафос, площадью 195 кв.…
$440,427
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
In one of the most beautiful areas of Nicosia, Strovolos, this Residence was constructed wit…
$544,911
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$569,905
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
An elite residential property located in a prime location of Engomi area. These finely desig…
$2,72 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, с 160 кв.м. крытые прос…
$424,594
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Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Discover this stunning five-bedroom house located in Archangelos, Nicosia. Situated in one o…
$517,665
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 210 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
$679,887
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, площадью 151 кв.…
$388,087
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Коттедж 3 комнаты в Акаки, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Продается отдельное здание с тремя спальнями в Лимфии - провинция Никосия, с 130 т.м. крытый…
$219,963
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$495,399
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Пернере - провинция Фамагуста. Дом состоит из 1…
$290,287
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Коттедж 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
For sale resale detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca district, with 180 s…
$240,237
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
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Дом в район Никосия, Кипр
Дом
район Никосия, Кипр
Площадь 592 м²
A two-story house with an attic and a basement, situated in a prime location in Kalithea, Da…
$670,241
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
This beatiful house  is located  in a prestigious area of Strovolos. The house consist 2 liv…
$3,33 млн
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ливадии - провинции Ларнака, с крытыми комнатами…
$288,285
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Three Bedroom Detached property For Sale in Lakatamia next to green area. Situated in a well…
$272,456
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$300,296
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Дом 3 спальни в Tseri, Кипр
Дом 3 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
? Your Beautiful Property Awaits! ? ? Tranquility Meets Urban Living ? Escape the hustle a…
$282,264
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We present an Aristocratic modern house whos is suited in a corner plot with amazing garden …
$1,31 млн
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Дом 8 спален в Никосия, Кипр
Дом 8 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 900 м²
This is a dream house, very unique and extremely luxury in the exclusive area of Egkomi clos…
Цена по запросу
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Дом 6 спален в Строволос, Кипр
Дом 6 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
This lovely house is located in Prestigious area of Strovolos, to an area that only luxuriou…
$3,55 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 494 м²
Welcome to your dream residence in Engomi, where luxury meets sophistication! This stunning …
$1,83 млн
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Дом 3 спальни в Пано Дефтера, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Дефтера, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Luxury detached  house in Pano Deftera area near “The Grammar School”. The property is situ…
$408,683
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$569,905
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
This home boasts an open-concept layout with abundant natural light, seamlessly connecting t…
$403,234
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 170 sq.m. covered interior s…
$307,147
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Типы недвижимости в районе Никосия

виллы
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Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

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