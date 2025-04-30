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Дома с гаражом в районе Никосия, Кипр

Никосия
10
Строволос
120
Лация
84
Лакатамия
63
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1 объект найдено
Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Площадь 160 м²
Последняя вилла в комплексе вилл в Никосии (Lefkosa), район Gonyeli. Общее количество вилл …
$270,931
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Типы недвижимости в районе Никосия

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с садом
с видом на море
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